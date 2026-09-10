Inteligencia artificial y negocios: llega el Social Media Day a Mendoza

En esta edición del Social Media Day en Mendoza la inteligencia artificial tendrá un rol central durante las charlas.

Entre los expositores estarán Sofía Haddad Pighin, de Google; Federico Feres, de Go For Marketing and eCommerce; María Victoria Pirraglia, de Grupo Perfil; María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero, de Naranja X; Micaela Ramunni, de B+B Group; y Agustina Scarafia, deache.io. La apertura estará a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli.

Las charlas que tendrá el Social Media Day en Mendoza

La agenda comenzará a las 9 con la acreditación y a las 9.30 será la apertura. A partir de allí se desarrollarán distintas exposiciones sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas del ecosistema digital.

Federico Feres abordará el Social Commerce con IA, mientras que Sofía Haddad Pighin analizará el nuevo recorrido del consumidor más allá del buscador.

También habrá una presentación de María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero, de Naranja X, titulada “De la manija al engagement”, y otra de María Victoria Pirraglia, de Grupo Perfil, sobre branding y narrativa como núcleo de la estrategia.

Micaela Ramunni hablará sobre el paso “De ejecutar a crear”, mientras que Agustina Scarafia cerrará el ciclo de charlas con “La transformación empieza en la conversación”.

El objetivo es que el encuentro no quede solamente en conocer nuevas herramientas tecnológicas, sino que los participantes puedan identificar cuándo utilizarlas y cómo integrarlas dentro de una estrategia de comunicación o negocios.

También habrá workshops de inteligencia artificial

La actividad continuará por la tarde con dos workshops, de 15 a 17, que tendrán un abono adicional.

El primero estará a cargo de Micaela Ramunni y se denomina “De la herramienta al sistema: armá tu flujo de trabajo”. Luego, Agustina Scarafia brindará el workshop “De 3 horas a 25 minutos: IA aplicada a la producción creativa”.

El Social Media Day está dirigido a profesionales de marketing, comunicación y tecnología, empresas, agencias, emprendedores, pymes, periodistas, creadores de contenido y estudiantes.

El encuentro será exclusivamente presencial y buscará generar un espacio de intercambio y networking entre los participantes y referentes de la industria.

Las entradas cuentan con preventa promocional y beneficios especiales para universidades, cámaras empresariales y asociaciones.