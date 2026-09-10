Descubren un beneficio enorme del Ozempic: funciona para quienes tienen asma

"Los agonistas del receptor GLP-1 se utilizan ampliamente para tratar la diabetes tipo 2 o la obesidad. Investigaciones previas sugieren que pueden tener efectos antiinflamatorios o pueden mejorar los resultados relacionados con los pulmones", afirmó Bloom.

La especialista explicó el propósito del análisis. "Queríamos utilizar registros de salud del mundo real para investigar si las personas con asma o EPOC que comenzaron a usar agonistas del receptor GLP-1 tenían menos ataques respiratorios agudos", detalló la investigadora.

El trabajo mostró una reducción cercana al 40% en las exacerbaciones asmáticas. El medicamento también generó una disminución del 20% en los brotes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC.

Precauciones frente al descubrimiento

Bloom advirtió que los hallazgos son alentadores pero insuficientes para modificar las decisiones clínicas actuales. "Las personas con afecciones pulmonares no deben comenzar a usar agonistas del receptor GLP-1 específicamente para su enfermedad fuera de las pautas de prescripción actuales", subrayó.

"Si bien los hallazgos sugieren que algunas personas que toman agonistas del receptor GLP-1 pueden experimentar menos ataques respiratorios, se necesita confirmación en ensayos clínicos", aclaró la profesional.

Alexander Mathioudakis, catedrático de medicina respiratoria en la Universidad de Mánchester, destacó la importancia de evaluar la salud metabólica en el cuidado respiratorio. "La obesidad o la disfunción metabólica son comunes en las enfermedades de las vías respiratorias. A menudo no se reconocen como problemas que pueden o deben abordarse", sostuvo el experto.