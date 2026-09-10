La semaglutida, principio activo del medicamento conocido como Ozempic, podría tener efectos positivos inesperados para la salud respiratoria. Un estudio reciente llegó al descubrimiento que las personas tratadas con el fármaco sufren menos crisis asmáticas. Dicha medicación ya es popular por su uso contra la diabetes o para bajar de peso.
Descubren un beneficio enorme del Ozempic: funciona para quienes tienen asma
Un nuevo análisis indica que el Ozempic reduce notablemente las crisis respiratorias. Los expertos piden cautela hasta realizar más pruebas
Un respiro
Un equipo de científicos analizó los historiales médicos electrónicos del Reino Unido. Llevaron a cabo cuatro evaluaciones paralelas con más de 20.000 pacientes cada una. Compararon a quienes iniciaron tratamientos con medicamentos agonistas del receptor GLP-1 frente a quienes recibieron sulfonilureas.
Los resultados fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en Barcelona. Chloe Bloom, profesora de la unidad de epidemiología respiratoria del Imperial College de Londres, lideró el trabajo.
"Los agonistas del receptor GLP-1 se utilizan ampliamente para tratar la diabetes tipo 2 o la obesidad. Investigaciones previas sugieren que pueden tener efectos antiinflamatorios o pueden mejorar los resultados relacionados con los pulmones", afirmó Bloom.
La especialista explicó el propósito del análisis. "Queríamos utilizar registros de salud del mundo real para investigar si las personas con asma o EPOC que comenzaron a usar agonistas del receptor GLP-1 tenían menos ataques respiratorios agudos", detalló la investigadora.
El trabajo mostró una reducción cercana al 40% en las exacerbaciones asmáticas. El medicamento también generó una disminución del 20% en los brotes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC.
Precauciones frente al descubrimiento
Bloom advirtió que los hallazgos son alentadores pero insuficientes para modificar las decisiones clínicas actuales. "Las personas con afecciones pulmonares no deben comenzar a usar agonistas del receptor GLP-1 específicamente para su enfermedad fuera de las pautas de prescripción actuales", subrayó.
"Si bien los hallazgos sugieren que algunas personas que toman agonistas del receptor GLP-1 pueden experimentar menos ataques respiratorios, se necesita confirmación en ensayos clínicos", aclaró la profesional.
Alexander Mathioudakis, catedrático de medicina respiratoria en la Universidad de Mánchester, destacó la importancia de evaluar la salud metabólica en el cuidado respiratorio. "La obesidad o la disfunción metabólica son comunes en las enfermedades de las vías respiratorias. A menudo no se reconocen como problemas que pueden o deben abordarse", sostuvo el experto.
En pocas palabras
- Ozempic y asma: un nuevo estudio sugiere que este medicamento reduce significativamente las crisis respiratorias en asmáticos.
- Resultados preliminares: el análisis de historiales médicos indicó una reducción del 40% en exacerbaciones asmáticas y 20% en EPOC.
- Cautela médica: los expertos advierten que se necesitan más ensayos clínicos antes de modificar las pautas de prescripción actuales.