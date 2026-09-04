Jugaba al golf y realizó un descubrimiento macabro por el que tuvo que contactar a la policía

Un día después de la primera llamada, trabajadores de una refinería cercana avistaron otro cadáver en el mismo cauce. El jueves, oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles precisaron que se trataba de un hombre.

Los forenses describieron a la víctima como un hombre afroamericano de entre 50 a 60 años, que presentaba menos de 24 horas de fallecido, sin signos evidentes de trauma. Ambos casos ocurrieron con varios kilómetros de distancia de diferencia dentro del mismo cauce.

El operativo

Las cintas de resguardo perimetral generaron alarma entre los residentes del área. John Hollaway, una persona que suele ejercitarse por el lugar, relató su experiencia en una entrevista con el canal ABC 7.

"Pasaba por el puente del bulevar Del Amo, vi la cinta amarilla. Cuando ves una cinta amarilla, ya sabes de qué se trata", declaró el testigo.

"Estuve a punto de bajar a mirar. Simplemente no quería que esa imagen se me quedara grabada en la cabeza, sobre todo ahora que sé que era una niña", concluyó el vecino. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer los motivos de ambos fallecimientos.