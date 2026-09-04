Un jugador de golf realizó un terrible descubrimiento mientras practicaba en un predio deportivo de Carson, en California, Estados Unidos. El cuerpo de una niña en avanzado estado de descomposición flotaba en las aguas del canal Dominguez.
Jugaba al golf y realizó un descubrimiento macabro por el que tuvo que contactar a la policía
Un terrible descubrimiento interrumpió una tarde de golf en Estados Unidos. La policía investiga el hallazgo de dos cuerpos en un canal
Datos del perturbador descubrimiento
Inmediatamente después del aviso a las autoridades, los agentes recuperaron los restos de la menor. Los peritos estiman una edad de entre seis a doce años, con un peso aproximado de 27 a 38 kilos.
La víctima medía entre 1,30 a 1,40 metros de altura, tenía ojos marrones con cabello corto oscuro. Según explicaron las autoridades, en las próximas jornadas se realizará una autopsia para determinar la causa oficial de muerte.
Un día después de la primera llamada, trabajadores de una refinería cercana avistaron otro cadáver en el mismo cauce. El jueves, oficiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles precisaron que se trataba de un hombre.
Los forenses describieron a la víctima como un hombre afroamericano de entre 50 a 60 años, que presentaba menos de 24 horas de fallecido, sin signos evidentes de trauma. Ambos casos ocurrieron con varios kilómetros de distancia de diferencia dentro del mismo cauce.
El operativo
Las cintas de resguardo perimetral generaron alarma entre los residentes del área. John Hollaway, una persona que suele ejercitarse por el lugar, relató su experiencia en una entrevista con el canal ABC 7.
"Pasaba por el puente del bulevar Del Amo, vi la cinta amarilla. Cuando ves una cinta amarilla, ya sabes de qué se trata", declaró el testigo.
"Estuve a punto de bajar a mirar. Simplemente no quería que esa imagen se me quedara grabada en la cabeza, sobre todo ahora que sé que era una niña", concluyó el vecino. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer los motivos de ambos fallecimientos.
En pocas palabras
- Descubrimiento macabro: jugador de golf halló un cuerpo en un canal de California.
- Investigación policial: se encontraron dos cadáveres, los de una niña y un hombre.
- Autopsia y contexto: se investigan las causas de muerte, con operativos en la zona.