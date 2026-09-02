El inesperado descubrimiento bajo un volcán activo de América que podría valer oro para la ciencia

La reconstrucción permitió identificar una compleja estructura interna del Soufrière Hills, cuya última erupción se produjo en 2013. Además, los resultados coincidieron con investigaciones anteriores sobre la arquitectura del volcán, lo que refuerza el valor de esta técnica para estudiar zonas inaccesibles. La principal sorpresa apareció junto al conducto volcánico.

Una salmuera caliente que podría transportar metales: el descubrimiento en un volcán americano

Los investigadores detectaron allí una anomalía ubicada a unos 2 kilómetros de profundidad y con una extensión aproximada de entre 1 y 1,5 kilómetros de ancho. Según los autores, en esa zona se acumularía una salmuera caliente y altamente concentrada en sales, capaz de transportar metales.

El hallazgo podría representar una etapa temprana de formación de un depósito mineral. Es decir, los materiales todavía permanecerían disueltos en fluidos magmáticos calientes antes de solidificarse y convertirse eventualmente en estructuras similares a antiguos yacimientos volcánicos.

“Los volcanes no solo son fuentes de energía geotérmica, sino que también contienen metales necesarios para las tecnologías modernas y la transición hacia unas emisiones netas de carbono cero”, escribieron los investigadores.

El estudio también permitió localizar un núcleo volcánico sólido, una zona por donde circulan fluidos geotérmicos calentados por el sistema y una capa de arcilla cercana a la superficie modificada por esos fluidos.

“Estos hallazgos mejoran nuestra comprensión de cómo migran los fluidos bajo los sistemas volcánicos y destacan su potencial como fuentes tanto de energía geotérmica como de metales críticos”, señalaron los autores.

Por ahora, no se conoce qué metales contiene exactamente la salmuera ni en qué concentraciones. Por eso, el descubrimiento no significa que exista un yacimiento preparado para ser explotado.

La importancia está también en el método utilizado: la tomografía sísmica pasiva podría permitir localizar objetivos de interés antes de realizar perforaciones, reduciendo los riesgos de explorar en las proximidades de volcanes activos.