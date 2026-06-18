Alerta amarilla en Chile por un volcán en actividad: elevaron el nivel de riesgo

El volcán Nevados de Chillán, ubicado en la cordillera de la Región de Ñuble, en Chile, y cercano al norte de Neuquén, ingresó este lunes en alerta amarilla luego de que las autoridades detectaran un incremento sostenido de su actividad interna y superficial.
La decisión fue adoptada por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), que elevó la alerta técnica desde nivel verde. Según informó el organismo, desde fines de febrero se registra un aumento persistente de la sismicidad vinculada al movimiento de fluidos dentro del sistema volcánico.
En las últimas horas, además, se observaron manifestaciones visibles en el cráter activo. El Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) señaló que se produjeron al menos cinco pulsos de material piroclástico, que alcanzaron hasta 160 metros de altura sobre el borde del cráter y se dispersaron principalmente hacia el sureste.
Qué significa la alerta amarilla en el volcán Nevados de Chillán en Chile
Los especialistas explicaron que la situación actual guarda relación con el ciclo eruptivo que afectó al complejo volcánico entre 2015 y 2022. En ese contexto, advirtieron que no se puede descartar la ocurrencia de explosiones de baja magnitud en el cráter Nicanor.
Entre los posibles riesgos figuran la expulsión de piroclastos balísticos, emisiones de ceniza y liberación de gases volcánicos en un radio aproximado de un kilómetro alrededor del cráter. Además, Sernageomin indicó que eventuales nubes de ceniza podrían desplazarse a mayores distancias dependiendo de las condiciones meteorológicas. En episodios anteriores, ese material alcanzó localidades neuquinas como Caviahue.
Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta temprana preventiva para las comunas chilenas de Pinto y Coihueco. Aunque por el momento no se dispusieron evacuaciones ni restricciones de acceso, las autoridades solicitaron seguir la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales.