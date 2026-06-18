Alerta amarilla en Chile por un volcán en actividad: elevaron el nivel de riesgo

volcan chileno El volcán Nevados de Chillán, ubicado en la Región de Ñuble, Chile. Foto: gentileza

Qué significa la alerta amarilla en el volcán Nevados de Chillán en Chile

Los especialistas explicaron que la situación actual guarda relación con el ciclo eruptivo que afectó al complejo volcánico entre 2015 y 2022. En ese contexto, advirtieron que no se puede descartar la ocurrencia de explosiones de baja magnitud en el cráter Nicanor.

Entre los posibles riesgos figuran la expulsión de piroclastos balísticos, emisiones de ceniza y liberación de gases volcánicos en un radio aproximado de un kilómetro alrededor del cráter. Además, Sernageomin indicó que eventuales nubes de ceniza podrían desplazarse a mayores distancias dependiendo de las condiciones meteorológicas. En episodios anteriores, ese material alcanzó localidades neuquinas como Caviahue.

volcan chileno 2 El volcán chileno en actividad. Foto: gentileza

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una alerta temprana preventiva para las comunas chilenas de Pinto y Coihueco. Aunque por el momento no se dispusieron evacuaciones ni restricciones de acceso, las autoridades solicitaron seguir la evolución del fenómeno a través de los canales oficiales.