Pity Álvarez: la Justicia se opuso a la solicitud que pedía suspender el juicio

En este contexto, el fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General, consignó que ese planteo no puede ser aceptado por los jueces intervinientes porque el juicio "se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes (...)".

El funcionario argumentó que el artículo citado por los letrados funciona para los recursos presentados en la etapa de instrucción y que se encuentran pendientes de resolución cuando el caso se eleva a juicio.

Cristian Lozano. / DIARIO UNO

"El citado artículo da cuenta de que la existencia de una vía recursiva pendiente 'podrá obstar' a la fijación de la audiencia prevista en el artículo 359, de manera que, incluso así, la cuestión no puede ser concebida como una prohibición legal de avanzar, sino como una facultad jurisdiccional de fijar -o no- el debate oral", explicó Abraldes.

El caso

Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.

A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.

Fuente: noticiasargentinas.com