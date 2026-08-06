La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Cristian Pity Álvarez para suspender el juicio por el crimen de Cristian Díaz ocurrido el 18 de julio de 2018.
Pity Álvarez: la Justicia se opuso a la solicitud que pedía suspender el juicio
La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Cristian Pity Álvarez para suspender el juicio por el crimen de Cristian Díaz ocurrido el 18 de julio de 2018
La Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27 se opuso a la solicitud de la defensa del músico Cristian Pity Álvarez para que se suspenda el juicio por el crimen de un hombre identificado como Cristian Díaz, ocurrido el 18 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.
Según informó el portal Fiscales, los abogados del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados pidieron que las 11 audiencias del debate, cuyo inicio está previsto para el próximo lunes 10 de agosto, sean canceladas al basarse en el artículo 353 del Código Procesal Penal, el cual impediría el comienzo del proceso.
En este contexto, el fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General, consignó que ese planteo no puede ser aceptado por los jueces intervinientes porque el juicio "se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes (...)".
El funcionario argumentó que el artículo citado por los letrados funciona para los recursos presentados en la etapa de instrucción y que se encuentran pendientes de resolución cuando el caso se eleva a juicio.
"El citado artículo da cuenta de que la existencia de una vía recursiva pendiente 'podrá obstar' a la fijación de la audiencia prevista en el artículo 359, de manera que, incluso así, la cuestión no puede ser concebida como una prohibición legal de avanzar, sino como una facultad jurisdiccional de fijar -o no- el debate oral", explicó Abraldes.
El caso
Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.
En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.
A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.
Fuente: noticiasargentinas.com
En pocas palabras
- Justicia: rechazó el pedido de la defensa de Pity Álvarez para suspender el juicio por el crimen de Cristian Díaz.
- Proceso judicial: la Fiscalía se opuso a la suspensión basándose en que el artículo 353 del Código Procesal Penal no aplica a recursos pendientes en esta etapa.
- Antecedentes: el juicio ya se había suspendido en dos ocasiones anteriores por la incapacidad mental del cantante.