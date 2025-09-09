El mítico y talentoso músico sorprendió a los pocos asistentes de un bar de Palermo al subirse al escenario mientras tocaba la banda Los Instrumentales de Charly, cantó la popular, La sal no sala, tema que está en el disco, La hija de la lágrima.

El material generó gran revuelo entre los fanáticos, que celebraron volver a ver al cantante en vivo, previo al recital que ofrecerá en Vélez Sársfield el próximo 5 de diciembre.

pity2 Quieren rock. Pity Álvarez cantó, La sal no sala, un tema de Charly García.

Hace algunas semanas, Pity Álvarez había anunciado su regreso a través de su cuenta @PityAlvarezOK, donde también compartió que se encuentra trabajando en un nuevo disco.

La aparición también funciona como antesala del recital que el exlíder de Viejas Locas dará en el estadio de Vélez en diciembre, un show que promete convertirse en un hito dentro de su carrera. La sorpresa en Palermo refuerza la expectativa de sus seguidores por este regreso a la escena musical.