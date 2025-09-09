Rockstar. Pity Álvarez cayó de sorpresa a un bar de Palermo y cantó La sal no sala de Charly García. 

Pity Álvarez apareció de sorpresa en un bar de Palermo e interpretó uno de los grandes éxitos de Charly García, La sal no sala, tema del recordado álbum, La hija de la lágrima.

Pity en acción. El exlíder de Viejas Locas apareció por sorpresa en un bar de Palermo y cantó un tema de Charly García.

El músico se subió al escenario del bar Bebop Club mientras tocaba la banda Los Instrumentales de Charly, integrada por Fernando Kabusacki, Fernando Samalea, Matías Mango, Paco Aranciba, Bruno Malinverni y Uma Kabusacki.

El material generó gran revuelo entre los fanáticos, que celebraron volver a ver al cantante en vivo, previo al recital que ofrecerá en Vélez Sársfield el próximo 5 de diciembre.

Quieren rock. Pity Álvarez cantó, La sal no sala, un tema de Charly García.

Hace algunas semanas, Pity Álvarez había anunciado su regreso a través de su cuenta @PityAlvarezOK, donde también compartió que se encuentra trabajando en un nuevo disco.

La aparición también funciona como antesala del recital que el exlíder de Viejas Locas dará en el estadio de Vélez en diciembre, un show que promete convertirse en un hito dentro de su carrera. La sorpresa en Palermo refuerza la expectativa de sus seguidores por este regreso a la escena musical.

