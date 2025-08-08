Pity Álvarez anunció su regreso al rock con un mega recital

pity1 Regresa un crack del rock: el Pity Álvarez anunció su vuelta con un mega recital en el estadio de Vélez.

El músico, de 53 años, sorprendió a sus seguidores al abrir una cuenta de Instagram desde la que difundió un video en el que reveló sus próximos pasos: un concierto multitudinario y el lanzamiento de nuevo material de estudio.

En el mensaje, grabado casi a oscuras, el cantante agradeció a quienes durante años mantuvieron vivas las páginas dedicadas a sus bandas, Intoxicados y Viejas Locas, difundiendo noticias y recuerdos.

Luego, llegó la revelación más esperada: el próximo viernes 5 de diciembre subirá al escenario del estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers.

Embed - Pity Alvarez on Instagram: "#viejaslocas #viejaslocasok #pity #pityálvarez #cristianpityalvarez #viejaslocasxfachiyabel #viejaslocasrockandroll #reysincorona #pityálvarez #viejaslocashastaquememuera #ojointoxicado #intoxicados #intoxicados #intoxicadospittyalvarez #intoxicadosfrases #intoxicados♥" View this post on Instagram A post shared by Pity Alvarez (@pityalvarezok)

Si bien las entradas todavía no salieron a la venta, la expectativa crece minuto a minuto. Además, adelantó que presentará un nuevo tema que será parte de su próximo disco, titulado Basado en hechos reales.

Según explicó Pity Álvarez, la canción ya fue grabada y se encuentra en la etapa final de edición del videoclip. Sin embargo, no confirmó si el show en Vélez será en formato solista o acompañado por alguna de sus históricas bandas de rock.

Pity Álvarez. Regresa un crack del rock: el Pity Álvarez anunció su vuelta con un mega recital en el estadio de Vélez.

El regreso del Pity no es un hecho aislado. Durante la última edición del Quilmes Rock, el artista apareció en un mensaje grabado donde anticipó que había que “esperar un poquito” para su vuelta, pero dejó en claro que la decisión ya estaba tomada.

Esa promesa se concretará este fin de año con un recital que promete convertirse en uno de los hitos musicales de 2025.

La cuenta regresiva para el 5 de diciembre ya comenzó y los fanáticos del rock nacional esperan que este sea el primer paso de una etapa renovada para uno de los artistas más carismáticos y polémicos del género.