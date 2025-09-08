Inicio Espectáculos Skay Beilinson
Este sábado

Skay Beilinson y Los Fakires: vuelve a Mendoza el corazón de Los Redondos

El exguitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota regresa a la provincia con su proyecto solista para repasar toda su obra y lo mejor de su nuevo material

Por UNO
Skay vuelve a Mendoza con Los Fakires.

Skay vuelve a Mendoza con Los Fakires.

El legendario guitarrista y compositor Skay Beilinson se presentará en Mendoza el sábado 13 de septiembre a las 21 en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Las entradas están a la venta a través de Tuentrada.com y en Moicano Rockería (Galería Caracol) y Rivadavia Rock (CABA).

Skay vuelve a pisar un escenario mendocino con su banda Los Fakires. De esta manera se consolida como uno de los solistas más importantes y originales de la escena musical argentina. Con una propuesta sólida y un público fiel que lo sigue en cada paso, el músico ha sabido reinventarse constantemente, explorando un sonido inconfundible que se inscribe en su ADN musical.

skay5.jpg
Este s&aacute;bado. Skay vuelve a pisar un escenario mendocino con su banda Los Fakires.

Este sábado. Skay vuelve a pisar un escenario mendocino con su banda Los Fakires.

Con Los Fakires, formación integrada por Claudio Quartero, Joaquín Rosson y Leandro Sánchez, Skay deja de lado cualquier artificio para potenciar la música.

Discografía de Skay Beilinson

La ruta solista de Skay comenzó en 2002 con el lanzamiento de su primer álbum, "A través del mar de los Sargazos". Este disco, que incluía canciones descartadas de los Redondos y una icónica portada de Rocambole, fue el puntapié inicial de una prolífica discografía. Temas como “Oda a la sin nombre” se transformaron en clásicos de sus recitales y en un pilar fundamental de una obra que no para de crecer.

Su segundo trabajo, "Talismán" (2004), fue seguido por "La Marca de Caín" (2007), disco que marcó un cambio en la formación de su banda, rebautizada como Skay y los Seguidores de la Diosa Kali. En 2010, lanzó "¿Dónde vas?", para luego, en 2012, dar nacimiento a la banda que lo acompaña actualmente: Skay y Los Fakires.

Bajo este nombre, la banda grabó "La Luna Hueca" (2013) y "El Engranaje de Cristal" (2016). En 2019, en plena pandemia, Skay presentó su séptimo álbum, "En el corazón del laberinto". En los años siguientes, continuó publicando singles como “Corre, corre, corre”, “Carrousel” y “Olas”.

Embed - Skay Beilinson y Los Fakires - Cicatrices - Luna Park 2024

Su octavo álbum de estudio, "Espejismos" (2023), recopiló 10 canciones lanzadas entre 2020 y 2022. Recientemente, Skay lanzó un nuevo single titulado “Las catacumbas del cielo” y demostró que, a más de 20 años de su debut como solista, sigue vigente y renovándose constantemente en el panorama del rock nacional.

Temas relacionados:

Te puede interesar