Skay Beilinson y Los Fakires: vuelve a Mendoza el corazón de Los Redondos

La ruta solista de Skay comenzó en 2002 con el lanzamiento de su primer álbum, "A través del mar de los Sargazos". Este disco, que incluía canciones descartadas de los Redondos y una icónica portada de Rocambole, fue el puntapié inicial de una prolífica discografía. Temas como “Oda a la sin nombre” se transformaron en clásicos de sus recitales y en un pilar fundamental de una obra que no para de crecer.

Su segundo trabajo, "Talismán" (2004), fue seguido por "La Marca de Caín" (2007), disco que marcó un cambio en la formación de su banda, rebautizada como Skay y los Seguidores de la Diosa Kali. En 2010, lanzó "¿Dónde vas?", para luego, en 2012, dar nacimiento a la banda que lo acompaña actualmente: Skay y Los Fakires.

Bajo este nombre, la banda grabó "La Luna Hueca" (2013) y "El Engranaje de Cristal" (2016). En 2019, en plena pandemia, Skay presentó su séptimo álbum, "En el corazón del laberinto". En los años siguientes, continuó publicando singles como “Corre, corre, corre”, “Carrousel” y “Olas”.

Su octavo álbum de estudio, "Espejismos" (2023), recopiló 10 canciones lanzadas entre 2020 y 2022. Recientemente, Skay lanzó un nuevo single titulado “Las catacumbas del cielo” y demostró que, a más de 20 años de su debut como solista, sigue vigente y renovándose constantemente en el panorama del rock nacional.