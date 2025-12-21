Pity Álvarez regresó a los escenarios ante 40.000 personas

Embed - PITY ÁLVAREZ EN CÓRDOBA 20/12/2025

Pity habló de su situación judicial

Durante el recital, Álvarez realizó declaraciones que aludieron directamente a su presente legal y personal. "Me tengo que hacer cargo de las cosas que hice", manifestó antes de interpretar "Te empezás a chorrear". Más adelante, en un tono más provocador, lanzó: "¿Quién me va a juzgar? ¿Dios? ¿A mí, que soy Dios? Solo el universo me puede juzgar".

Pity: puesta en escena y público

El show contó con una puesta en escena que incluyó elementos performáticos polémicos, como la presencia de una asistente que simulaba estar atada a él por una correa, encargada de servirle bebidas y encender sus cigarrillos.

El estadio Mario Alberto Kempes lució colmado por una audiencia diversa, destacándose la presencia de una generación joven que veía al artista por primera vez. El operativo de producción involucró a más de 1.200 personas y el evento finalizó pasada la medianoche sin incidentes, cerrando una jornada que el propio artista calificó como el inicio de una nueva etapa.