"Rock con vos" en Maipú: Spaghetti Western y Pasado Verde tocan gratis en el Parque Metropolitano

Spaghetti Western Spaghetti Western. Otra de las bandas que sacudirán el teatro griego Papa Francisco.

Referentes de la música mendocina actual

La jornada estará marcada por la presencia de dos referentes indiscutidos de la escena musical mendocina.

Spaghetti Western es una banda que se destaca por su fusión de soul, jazz, funk, hip hop y ritmos latinos, con letras que dialogan con la naturaleza y el folclore. Con una proyección nacional e internacional, el grupo cuenta en su trayectoria con el reconocido EP "Yarará" y presentaciones en festivales masivos como "Lollapalooza Argentina", lo que los posiciona como una de las bandas argentinas más relevantes del momento. La formación está integrada por Francisca Figueroa (voz), Tapa Quirós (bajo), Tomás Lazzaro (guitarra), Nahuel Limpieza (batería) y Cristóbal Pithod (piano).

Pasado Verde, con más de 15 años de carrera y cinco discos editados, representa la esencia del rock mendocino con una identidad sólida y un repertorio consolidado. Desde Para crecer y olvidar (2007) hasta su más reciente trabajo, La Expedición, el quinteto integrado por Exequiel Stocco, Fabricio Potenzone, Franco Santillán, Joaquín Ferreira Nazar y Leonardo Lemoli se ha convertido en una referencia obligada de la escena local.