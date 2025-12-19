El domingo 21 de diciembre, desde las 19, en el Teatro Griego Papa Francisco (Parque Metropolitano, Maipú), tendrá lugar "Rock con vos". La propuesta, con entrada libre y gratuita, contará con la presentación de dos bandas referentes de la música mendocina actual: Pasado Verde y Spaghetti Western.
"Rock con vos" en Maipú: Spaghetti Western y Pasado Verde tocan gratis en el Parque Metropolitano
Dos bandas referentes de la música mendocina se presentarán en el teatro griego Papa Francisco. Habrá DJs y foodtrucks
También habrá sets de DJs y patio de comida con foodtrucks, en lo que está pensado como una propuesta para toda la familia.
Según la información oficial del muncicipio la iniciativa busca democratizar el acceso a la cultura y revalorizar espacios públicos emblemáticos. De esta manera el teatro griego maipucino vuelve a consolidarse como un punto de encuentro para los vecinos.
Referentes de la música mendocina actual
La jornada estará marcada por la presencia de dos referentes indiscutidos de la escena musical mendocina.
Spaghetti Western es una banda que se destaca por su fusión de soul, jazz, funk, hip hop y ritmos latinos, con letras que dialogan con la naturaleza y el folclore. Con una proyección nacional e internacional, el grupo cuenta en su trayectoria con el reconocido EP "Yarará" y presentaciones en festivales masivos como "Lollapalooza Argentina", lo que los posiciona como una de las bandas argentinas más relevantes del momento. La formación está integrada por Francisca Figueroa (voz), Tapa Quirós (bajo), Tomás Lazzaro (guitarra), Nahuel Limpieza (batería) y Cristóbal Pithod (piano).
Pasado Verde, con más de 15 años de carrera y cinco discos editados, representa la esencia del rock mendocino con una identidad sólida y un repertorio consolidado. Desde Para crecer y olvidar (2007) hasta su más reciente trabajo, La Expedición, el quinteto integrado por Exequiel Stocco, Fabricio Potenzone, Franco Santillán, Joaquín Ferreira Nazar y Leonardo Lemoli se ha convertido en una referencia obligada de la escena local.