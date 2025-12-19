"Yo festejo sin pirotecnia": la campaña de Maipú para estas fiestas

Para muchas personas con TEA o condiciones neurológicas sensibles, los estruendos impredecibles y de alta intensidad no son “ruido festivo”. Son estímulos auditivos dolorosos, angustiantes y potencialmente traumatizantes, que pueden desencadenar crisis de ansiedad, pánico, autoagresiones o retrocesos conductuales.

Navidad en Maipú 2 La Municipalidad de Maipú, recuerda a toda la comunidad, que se encuentra estrictamente prohibido el uso de pirotecnia.

También es un peligro para animales y medio ambiente

Como lo señala el equipo veterinario municipal, las mascotas y la fauna silvestre sufren enormemente. Los cohetes y estampidos les provocan terror extremo, taquicardia, dificultades respiratorias y conductas de fuga que muchas veces terminan en accidentes o pérdidas. Además, la pirotecnia contamina el aire y el suelo, y es una causa frecuente de incendios en espacios verdes.

Recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas

Antes de las fiestas : Paseo y juego para que lleguen relajados. Verificar que tengan collares con chapas identificatorias.

: Paseo y juego para que lleguen relajados. Verificar que tengan collares con chapas identificatorias. Durante las celebraciones: Brindarles un espacio seguro, cerrado y con sonido ambiente (música suave, TV). Nunca dejarlos solos. Acompañarlos con calma.

No se recomienda el uso de sedantes sin prescripción veterinaria.

Ofrecé actividades que los relajen, como algo para masticar o lamer, y acompañalos.

¿Cómo proceder en caso de conocimiento de venta de pirotecnia?

Si la venta es dentro de un local comercial se hace la denuncia al 0800-222-8030 del municipio para que Fiscalización y Control actúe. Por otro lado, si se trata de venta de un particular (no de un comercio) la denuncia es al 911.