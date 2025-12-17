Celebremos sin dañar: En San Rafael decimos no a la pirotecnia

san rafael pirotecnia

Todo ciudadano que advierta venta ilegal de pirotecnia como así también manipulación y utilización de la misma, puede denunciarlo al 911 o en Inspección General (Comandante Torres y Ortiz de Rosas).

Una medida para cuidar a toda la comunidad de San Rafael

“Desde el área ya estamos haciendo recorridos y procedimientos. Ya estamos en contacto con el juzgado contravencional” dijo la titular de Inspección General del Municipio, María Paz Sotelo quien recordó que “las sanciones económicas son fuertes, pero pensamos más en la toma de conciencia de la gente”.

Además de los riesgos físicos que genera la manipulación de elementos pirotécnicos, es clave empatizar con pacientes con autismo u otros trastornos, como así también con mascotas y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante los efectos de la pirotecnia.

“Lo que le pedimos a los vecinos es que festejar sin dañar a los demás, evitemos la pirotecnia”, remarcó la funcionaria.