Un micro que trasladaba docentes y alumnos de San Rafael se incendió por completo camino al aeropuerto

Diario San Rafael informó que los pasajeros eran docentes y alumnos que viajaban desde el Sur para tomar un avión rumbo a Buenos Aires.

El chofer del micro que se incendió activó el Plan de Emergencia y salvó a los pasajeros

La empresa Iselín comunicó que “tanto el conductor como los 38 pasajeros que viajaban en la unidad se encuentran en buen estado de salud. El incidente fue controlado rápidamente gracias a la activación inmediata del Plan de Emergencia de la empresa, priorizando la seguridad de todas las personas”.

El micro terminó completamente incendiado. Las causas se desconocen, reconoció la empresa.

incendio micro ruta 40 Captura del video grabado por un conductor al pasar por el lugar del incendio del micro, a la altura de Ugarteche, en la Ruta 40.

“Una vez asegurada la integridad de los pasajeros y su equipaje, se coordinó su traslado al aeropuerto, tarea en la que contamos con la valiosa colaboración de la empresa CATA, a quienes agradecemos profundamente.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación. Como parte de nuestro compromiso con la seguridad, iniciaremos una auditoría interna para esclarecer lo ocurrido y reforzar nuestras medidas preventivas”, reza el comunicado publicado en redes sociales.

Iselín destacó la actuación del chofer, y de los coordinadores y acompañantes que “en una situación crítica priorizaron la protección de los pasajeros”. También destacó el trabajo de los bomberos y las fuerzas de seguridad que intervinieron en el lugar, sofocando el incendio y cortando el tránsito.