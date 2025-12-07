Un micro de la empresa Iselín, contratado por un grupo de docentes y alumnos que necesitaban llegar al aeropuerto de Mendoza, se incendió por completo en la Ruta 40, a la altura de Ugarteche, en Luján de Cuyo. El servicio había salido de San Rafael. Los pasajeros y choferes salieron ilesos del accidente.
Un micro que trasladaba docentes y alumnos de San Rafael se incendió por completo camino al aeropuerto
El colectivo salió de San Rafael rumbo al aeropuerto de Mendoza. El chofer pudo estacionar a tiempo en plena Ruta 40 y todos los pasajeros salieron ilesos
En un comunicado, Autotransportes Iselín confió que los 38 pasajeros y choferes del micro incendiado se encuentran en buenas condiciones de salud; y que, de hecho, los viajeros pudieron llegar a destino gracias a la colaboración de otra empresa de colectivos de media y larga distancia.
Según reportó la compañía, el incendio sucedió el sábado, aproximadamente a las 16.50, en una unidad marca Mercedes-Benz, mientras realizaba un servicio contratado de traslado hacia el aeropuerto de Mendoza.
Diario San Rafael informó que los pasajeros eran docentes y alumnos que viajaban desde el Sur para tomar un avión rumbo a Buenos Aires.
El chofer del micro que se incendió activó el Plan de Emergencia y salvó a los pasajeros
La empresa Iselín comunicó que “tanto el conductor como los 38 pasajeros que viajaban en la unidad se encuentran en buen estado de salud. El incidente fue controlado rápidamente gracias a la activación inmediata del Plan de Emergencia de la empresa, priorizando la seguridad de todas las personas”.
El micro terminó completamente incendiado. Las causas se desconocen, reconoció la empresa.
“Una vez asegurada la integridad de los pasajeros y su equipaje, se coordinó su traslado al aeropuerto, tarea en la que contamos con la valiosa colaboración de la empresa CATA, a quienes agradecemos profundamente.
Las causas del incendio se encuentran bajo investigación. Como parte de nuestro compromiso con la seguridad, iniciaremos una auditoría interna para esclarecer lo ocurrido y reforzar nuestras medidas preventivas”, reza el comunicado publicado en redes sociales.
Iselín destacó la actuación del chofer, y de los coordinadores y acompañantes que “en una situación crítica priorizaron la protección de los pasajeros”. También destacó el trabajo de los bomberos y las fuerzas de seguridad que intervinieron en el lugar, sofocando el incendio y cortando el tránsito.