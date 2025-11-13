San Rafael realizará una simulación de respuesta ante emergencia sísmica.

Para actuar se plantea un puesto de comando en la zona y un Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, que es lo que se va a generar en el CIU -el viernes desde las 8.30- junto a otros organismos públicos y privados de San Rafael.

La propuesta encabezada por Defensa Civil invitó a sumarse a organismos públicos, fuerzas de seguridad, instituciones de salud, cuerpos de bomberos, equipos técnicos y organizaciones de voluntariado.

A lo largo de la jornada se validarán procedimientos de intervención, mecanismos de interoperabilidad, logística de recursos, comunicaciones de crisis y toma de decisiones bajo presión.

El simulacro permite medir tiempos de respuesta, ajustar protocolos y actualizar roles de los distintos actores para fortalecer la preparación institucional y comunitaria frente a emergencias sísmicas, típicas de la región cuyana.

“En esta ocasión vamos a simular un sismo en Las Malvinas, como ya ocurrió hace 94 años. Esto es una forma de estar preparados y de aunar lazos entre todos los organismos de emergencia para el caso que ocurra una contingencia real”, explicó el titular de Defensa Civil, Hugo Crescitelli.

En el mismo sentido destacó que “la idea es ir trabajando con diferentes tipos de eventos como vientos o tormentas. Queremos estar preparados ante cualquier emergencia y -si ocurren- actuar con celeridad”.