El Ejército lanzó una licitación llamativa con fuerte impacto en San Rafael para intercambiar toneladas de membrillo producidas en campos militares de la zona por repuestos mecánicos para reparar una camioneta oficial. En total son 70.000 kilos de la fruta cultivada en Cuadro Nacional.
La llamativa licitación del Ejército en San Rafael: membrillos a cambio de repuestos para una camioneta
La fuerza armada busca intercambiar fruta producida en campos militares del Sur por piezas para reparar una camioneta oficial. El caso generó polémica
La operación involucra a dependencias de Remonta y Veterinaria ubicadas en el Sur mendocino y tiene como destino una camioneta Chevrolet S10 modelo 2010 que presta servicio en San Rafael.
El procedimiento fue publicado en el portal oficial Compr.ar bajo el nombre “Permuta TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4x4 modelo 2010” y se puede ver en este link. La licitación corresponde a un proceso privado de urgencia cuya apertura de sobres está prevista para el 27 de mayo.
Según el pliego, el adjudicatario será quien acepte recibir la menor cantidad de membrillos a cambio de entregar los repuestos necesarios para reparar el vehículo militar. Entre los elementos solicitados aparecen filtros, semiejes, rótulas, masas delanteras ABS, amortiguadores, bomba de agua, pastillas de freno y distintos componentes de suspensión y dirección.
El esquema no es nuevo dentro de las Fuerzas Armadas, aunque sí volvió a generar polémica por el contexto económico y el tipo de intercambio. Personas familiarizadas con este tipo de operaciones explicaron a Infobae que las permutas suelen realizarse cuando la producción agrícola perecedera no logra colocarse en el mercado tradicional.
En San Rafael, la situación tiene además un componente local importante porque la producción de membrillo involucrada pertenece a campos administrados por el Ejército en el Sur provincial, una región históricamente vinculada a actividades agrícolas y de cría dependientes de Remonta y Veterinaria.
La licitación surgió luego de que fracase otra similar
La convocatoria actual fue firmada el 15 de mayo por el coronel Ángel Octavio Peluffo y surgió luego del fracaso de una licitación anterior con condiciones similares. La resolución oficial dispuso relanzar el llamado para intentar concretar el intercambio.
Tras conocerse el procedimiento, el tema rápidamente escaló a la discusión política nacional y a las redes sociales. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade cuestionó públicamente al ministro de Defensa Carlos Pestri y vinculó la operación con la situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas.
Desde sectores libertarios respondieron que este tipo de permutas no son novedosas y recordaron antecedentes similares durante gestiones anteriores. De hecho, en los registros oficiales aparecen intercambios de maíz por agroquímicos, caballos por insumos veterinarios, alfalfa por pellets y frutas por maquinaria.
El portal Compr.ar muestra incluso que el Estado Mayor General del Ejército es actualmente la única dependencia nacional que continúa utilizando de forma frecuente mecanismos de permuta directa de bienes agrícolas y productos ganaderos.