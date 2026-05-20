La llamativa licitación del Ejército en San Rafael: membrillos a cambio de repuestos para una camioneta

arbol-membrillo-fruta El Ejército busca intercambiar membrillo por repuestos para una camioneta.

Según el pliego, el adjudicatario será quien acepte recibir la menor cantidad de membrillos a cambio de entregar los repuestos necesarios para reparar el vehículo militar. Entre los elementos solicitados aparecen filtros, semiejes, rótulas, masas delanteras ABS, amortiguadores, bomba de agua, pastillas de freno y distintos componentes de suspensión y dirección.

El esquema no es nuevo dentro de las Fuerzas Armadas, aunque sí volvió a generar polémica por el contexto económico y el tipo de intercambio. Personas familiarizadas con este tipo de operaciones explicaron a Infobae que las permutas suelen realizarse cuando la producción agrícola perecedera no logra colocarse en el mercado tradicional.

En San Rafael, la situación tiene además un componente local importante porque la producción de membrillo involucrada pertenece a campos administrados por el Ejército en el Sur provincial, una región históricamente vinculada a actividades agrícolas y de cría dependientes de Remonta y Veterinaria.

La licitación surgió luego de que fracase otra similar

La convocatoria actual fue firmada el 15 de mayo por el coronel Ángel Octavio Peluffo y surgió luego del fracaso de una licitación anterior con condiciones similares. La resolución oficial dispuso relanzar el llamado para intentar concretar el intercambio.

Tras conocerse el procedimiento, el tema rápidamente escaló a la discusión política nacional y a las redes sociales. El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade cuestionó públicamente al ministro de Defensa Carlos Pestri y vinculó la operación con la situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas.

Carlos Presti llega a Casa Rosada El ministro de Defensa Carlos Presti.

Desde sectores libertarios respondieron que este tipo de permutas no son novedosas y recordaron antecedentes similares durante gestiones anteriores. De hecho, en los registros oficiales aparecen intercambios de maíz por agroquímicos, caballos por insumos veterinarios, alfalfa por pellets y frutas por maquinaria.

El portal Compr.ar muestra incluso que el Estado Mayor General del Ejército es actualmente la única dependencia nacional que continúa utilizando de forma frecuente mecanismos de permuta directa de bienes agrícolas y productos ganaderos.