Cómo detener la caída del cabello usando un poco de té verde: remedio casero efectivo

Cómo detener la caída del cabello usando un poco de té verde

Más allá de sus conocidos beneficios para el metabolismo, diversas investigaciones (como las publicadas por la Journal of the National Medical Association) respaldan que las propiedades antioxidantes de esta planta tienen un impacto directo en la salud del cabello.

El té verde es rico en galato de epigallocatequina (EGCG), un potente antioxidante que interviene directamente en el ciclo de vida del pelo. Según el estudio citado, esta infusión bloquea hormonas, estimula la sangre y contiene vitamina E, que actúa como un reparador natural.

te verde, infusion Debes realizar este tratamiento casero durante al menos tres meses.

Al tratarse de un remedio casero, los folículos necesitan tiempo para fortalecerse. Para notar resultados reales en la densidad de tu melena, se recomienda aplicar este enjuague dos o tres veces por semana durante, como mínimo, tres meses.

Este tratamiento es un excelente aliado para mitigar la caída del cabello, aunque, si la pérdida es demasiada, es mejor consultar a un profesional para seguir un tratamiento adecuado.

Cómo preparar y aplicar este remedio casero para el cabello