La caída del cabello es una preocupación que afecta a millones de personas en todo el mundo. Ante la enorme cantidad de productos químicos costosos en el mercado, la ciencia ha comenzado a validar alternativas naturales que están al alcance de la mano.
Cómo detener la caída del cabello usando un poco de té verde: remedio casero efectivo
El té verde, siempre que se aplique correctamente y de manera constante, puede ayudarte a detener la caída del cabello. ¿Cómo preparar este remedio casero?
Entre ellas, el té verde se ha consolidado como uno de los ingredientes estrella para combatir este problema de forma económica y saludable desde casa.
Cómo detener la caída del cabello usando un poco de té verde
Más allá de sus conocidos beneficios para el metabolismo, diversas investigaciones (como las publicadas por la Journal of the National Medical Association) respaldan que las propiedades antioxidantes de esta planta tienen un impacto directo en la salud del cabello.
El té verde es rico en galato de epigallocatequina (EGCG), un potente antioxidante que interviene directamente en el ciclo de vida del pelo. Según el estudio citado, esta infusión bloquea hormonas, estimula la sangre y contiene vitamina E, que actúa como un reparador natural.
Al tratarse de un remedio casero, los folículos necesitan tiempo para fortalecerse. Para notar resultados reales en la densidad de tu melena, se recomienda aplicar este enjuague dos o tres veces por semana durante, como mínimo, tres meses.
Este tratamiento es un excelente aliado para mitigar la caída del cabello, aunque, si la pérdida es demasiada, es mejor consultar a un profesional para seguir un tratamiento adecuado.
Cómo preparar y aplicar este remedio casero para el cabello
- Hierve una taza de agua (aproximadamente 200 ml). Una vez que rompa el hervor, apaga el fuego y añade dos bolsitas de té verde (o una cucharada de hojas sueltas).
- Deja que la mezcla repose y se enfríe por completo hasta alcanzar una temperatura ambiente agradable. No lo apliques caliente.
- Lava tu cabello con tu champú habitual de forma normal. Tras el enjuague final, vierte la infusión de té verde directamente sobre el cuero cabelludo húmedo.
- Realiza movimientos circulares firmes con las yemas de tus dedos durante 5 minutos. Esto activará la circulación y potenciará la absorción de los nutrientes. No requiere enjuague posterior.