En las últimas horas Hollywood se sorprendió con una noticia que involucra a uno de sus máximos ídolos: John Travolta. Un documento asegura que el protagonista de "Grease" y su esposa Kelly Preston usaron óvulos de la actriz Riley Keough, hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley, para dar a luz a su hijo Ben.
El escándalo que une a John Travolta y Riley Keough: ¿es la madre de su hijo?
La nieta de Elvis Presley, Riley Keough, ha sido mencionada como la verdadera madre del hijo menor de John Travolta
Estos documentos fueron publicados por el medio estadounidense TMZ, y en el mismo se usan palabras o expresiones como "socios de fertilidad de CA", "Ben Travolta" y "Kelly Preston gestaba al bebé". De esta manera, Ben Travolta vendría a ser bisnieto de Priscilla y Elvis Presley.
Todo este escándalo se ha destapado después de que Brigitte Kruse, socia comercial de Priscilla Presley, demandase a Navarone García (hijo de Priscilla) por incumplimiento de contrato y decidese comenzar a revelar algunos secretos de la familia.
En los documentos compartidos, Brigitte Kruse alega que Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley, le reconoció que Kelly Preston no había podido tener hijos. En teoría, el matrimonio Travolta ya había usado óvulos de Lisa Marie para un embarazo, pero decicieron no hacerlo nuevamente porque no querían "óvulos con heroína", y es por ello que optaron por los de su hija, Riley. Esto abre la puerta a otra teoría: ¿los otros hijos de John Travolta y Kelly Preston también son hijos biológicos de Lisa Marie Presley?
¿Cuándo dinero recibió Riley Keough por donarle óvulos a John Travolta y Kelly Preston?
Según Brigitte Kruse el pago que recibió Riley Keough por donar sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston fueron entre 10.000 y 20.000 dólares y un viejo Jaguar.
Hasta el momento solo se han pronunciado los abogados de Priscilla, Marty Singer y Wayne Harman, quienes le declararon a TMZ que "tras perder una y otra vez moción en este caso, y tras intentar sin éxito que el abogado de Presley, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite ético que no estén dispuestos a cruzar para causar más dolor a Priscilla Presley y a su familia".