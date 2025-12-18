El escándalo que une a John Travolta y Riley Keough: ¿es la madre de su hijo?

En los documentos compartidos, Brigitte Kruse alega que Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley, le reconoció que Kelly Preston no había podido tener hijos. En teoría, el matrimonio Travolta ya había usado óvulos de Lisa Marie para un embarazo, pero decicieron no hacerlo nuevamente porque no querían "óvulos con heroína", y es por ello que optaron por los de su hija, Riley. Esto abre la puerta a otra teoría: ¿los otros hijos de John Travolta y Kelly Preston también son hijos biológicos de Lisa Marie Presley?

John Travolta and his late wife, Kelly Preston, had three children together ... but their youngest kid is biologically a Presley.

Exclusive details: https://t.co/MWmzpszmxD pic.twitter.com/bU2tPO2UWR



Exclusive details: https://t.co/MWmzpszmxD pic.twitter.com/bU2tPO2UWR — TMZ (@TMZ) December 17, 2025

¿Cuándo dinero recibió Riley Keough por donarle óvulos a John Travolta y Kelly Preston?

Según Brigitte Kruse el pago que recibió Riley Keough por donar sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston fueron entre 10.000 y 20.000 dólares y un viejo Jaguar.

Hasta el momento solo se han pronunciado los abogados de Priscilla, Marty Singer y Wayne Harman, quienes le declararon a TMZ que "tras perder una y otra vez moción en este caso, y tras intentar sin éxito que el abogado de Presley, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite ético que no estén dispuestos a cruzar para causar más dolor a Priscilla Presley y a su familia".