La muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa: uno de sus hijos fue detenido por el doble crimen

Crimen cineasta hija Rob Reiner y su esposa junto a su hija Romy, quien encontró al matrimonio asesinado en la mansión de Los Ángeles. Foto gentileza okdiario.com

En las últimas horas y en medio de la investigación del doble crimen, Nick, el hijo del medio del matrimonio de 32 años, fue detenido por el asesinato de sus padres.

Fuentes consultadas por Daily Mail, la pareja habría muerto al ser atacada a puñaladas, presuntamente en medio de una violenta discusión familiar. Justamente su hermana, quien encontró a sus padres muertos, señaló a la policía que Nick era una persona “muy peligrosa”, y que había vuelto a vivir en la mansión luego de superar problemas de adicción en un instituto médico.

Nick quedó detenido en las últimas horas con una fianza establecida en 4 millones de dólares, según informó un vocero de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Sin embargo, las autoridades no formalizaron cargos en el caso, lo que se concretaría en las próximas horas.

Crimen cineasta hijo El cineasta Rob Reiner y su esposa fueron asesinados a puñaladas en su mansión y uno de sus hijos fue detenido. Foto gentileza elpais.es

Miembros de la investigación revelaron a Daily Mail, que en la mansión no se hallaron signos de entrada forzada y hasta el momento, solo miembros de la familia fueron considerados para dar testimonio de lo ocurrido.

Rob Reiner fue una figura importante en el cine de las últimas décadas. Su carrera incluyó la dirección de títulos como "Cuando Harry conoció a Sally", "La princesa prometida", Misery" y "Stand by Me".

En tanto que la esposa de Rob, Michele Singer, se desempeñó como productora y activista. Luego de casarse en 1989, la pareja tuvo tres hijos: Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.

La trayectoria de Rob Reiner

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, Estdos Unidos, y era hijo del actor Carl Reiner.

Alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael “Meathead” Stivic en la serie de los años 1970 “All in the family” (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con “This is Spinal Tap”, en 1984.

En 1989 Rob Reiner dirigió y actuó en la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”, un exitoso film protagonizado por Billy Cristal y Meg Ryan.

Crimen cineasta mansión El director de cine Rob Reiner y su mujer, fueron asesinados en su mansión de Los Ángeles y uno de sus hijos fue detenido. Foto gentileza people.com

Tres años antes había dirigido Stand by Me (Cuenta conmigo), una de las grandes películas del paso de la niñez a la adolescencia, con una historia maravillosa en la que un grupo de niños se meten en una tremenda aventura que les servirá para madurar a toda velocidad.

En 1990, Reiner dirigió otra historia de Stephen King, “Misery”, en la que Kathy Bates recoge a un famoso escritor (James Caan) que se accidentó en la ruta y lo asiste, pero luego se obsesiona con uno de los personajes del novelista. Bates ganó un Oscar por su interpretación en ese film.

Además, Rob Reiner defendió varias causas sociales, como el matrimonio igualitario o la creación del programa First 5 en California, que ofrece programas de desarrollo para niños financiados con los impuestos a productos derivados del tabaco.