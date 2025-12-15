Héctor Bonarrico dice que está "completamente perfecto" y después de ver el video del accidente que protagonizó parece algo improbable. Pero todo hace suponer que es cierto, porque conversó con el programa "No tenés cara", de Radio Nihuil. "Estamos bien, gracias a Dios; hasta el punto de que ni siquiera un dedo se ha fracturado. Nada".
Héctor Bonarrico tras el grave accidente: "Fue un milagro de Dios"
El pastor Héctor Bonarrico relató el impactante accidente que sufrió con su familia y la falta de señalización en la "esquina de la muerte"
El pastor agregó que él y su familia solo tienen "dos o tres machucones" y "algunos dolores internos musculares" tras el impacto de la camioneta que manejaba el ex senador contra un camión, el pasado 9 de diciembre en en cruce de dos rutas en Santa Fe.
Cómo fue el accidente del pastor Bonarrico
El pastor explicó que no se durmieron y que venían de almorzar. "Nosotros dormimos bien el lunes a la noche, perfectamente bien", señaló. Describió el lugar del accidente como "un desierto" y mencionó que "le llaman 'La esquina de la muerte'... no es la primera vez que ocurre algo así".
En la charla, la periodista Rosana Villegas contó que tras el accidente se agudizó la discusión en Santa Fe sobre quién tiene el paso en ese cruce de la ruta 34 y la ruta 39. Bonarrico respondió: "Exacto, es una ruta asesina, y yo no conocía la zona".
El pastor reveló que habló con el intendente del lugar, a quien le preguntó: "por qué no hay señalización de nada". Y continuó: "Señor intendente, ¿cuesta tanto poner un cartel que diga 'cruce peligroso, baje la velocidad'?".
Explicó que la velocidad permitida en la zona es de "80 a 120 kilómetros", aunque "antes del cruce no hay ningún aviso".
Sobre la existencia de una rotonda, Bonarrico aclaró: "No hay rotonda, hay un proyecto de rotonda que la van a hacer, vaya a saber cuándo".
Al ser consultado sobre la velocidad y el impacto, el pastor detalló: "Yo calculo que vendría a 100, 120, con cruise control, cuando impactamos con un acoplado de cuatro ejes, grandísimo, cargado de arena".
Relató el momento del impacto: "impacté, ahora yo no sé cómo fue eso. Según me cuentan, impacté en el tanque de gasoil". Esto provocó que él, su esposa y otros tres ocupantes de la camioneta quedaran "bañados de gasoil".
Bonarrico dice que lo salvó Dios
Bonarrico continuó: "Mi coche comenzó a tirar humo. Yo abrí la puerta y salí por mis propios medios. A mi esposa ya la habían sacado los bomberos, que se portaron maravillosamente. Al minuto estaban ahí". Y añadió: "los que estaban atrás salieron por sus propios medios".
El pastor concluyó: "Esa promesa que hace Dios de estar con nosotros es real y efectiva. Salimos los cinco ilesos, completamente perfectos (...) Toda la camioneta se achicó como quince centímetros, arrugándose la chapa".
Finalmente, el pastor Héctor Bonarrico reiteró: "Un milagro, un milagro, no hay otra cosa, es un milagro de Dios tremendo". Reconoció que, según las reglas de tránsito, el paso le correspondía al camión, pero insistió: "Por eso le digo que nosotros no vimos el camión. No lo vimos". Y concluyó: "cuando no hay anuncio, no hay cartel, no ves nada, ¿a quién le va a dar paso si no hay nada?".