Héctor Bonarrico tras el grave accidente: "Fue un milagro de Dios"

En la charla, la periodista Rosana Villegas contó que tras el accidente se agudizó la discusión en Santa Fe sobre quién tiene el paso en ese cruce de la ruta 34 y la ruta 39. Bonarrico respondió: "Exacto, es una ruta asesina, y yo no conocía la zona".

hector bonarrico pastor accidente Así quedó el vehículo en el que viajaban Héctor Bonarrico y sus allegados tras el accidente.

El pastor reveló que habló con el intendente del lugar, a quien le preguntó: "por qué no hay señalización de nada". Y continuó: "Señor intendente, ¿cuesta tanto poner un cartel que diga 'cruce peligroso, baje la velocidad'?".

Explicó que la velocidad permitida en la zona es de "80 a 120 kilómetros", aunque "antes del cruce no hay ningún aviso".

Sobre la existencia de una rotonda, Bonarrico aclaró: "No hay rotonda, hay un proyecto de rotonda que la van a hacer, vaya a saber cuándo".

Al ser consultado sobre la velocidad y el impacto, el pastor detalló: "Yo calculo que vendría a 100, 120, con cruise control, cuando impactamos con un acoplado de cuatro ejes, grandísimo, cargado de arena".

Relató el momento del impacto: "impacté, ahora yo no sé cómo fue eso. Según me cuentan, impacté en el tanque de gasoil". Esto provocó que él, su esposa y otros tres ocupantes de la camioneta quedaran "bañados de gasoil".

Foto: Diario UNO

Bonarrico dice que lo salvó Dios

Bonarrico continuó: "Mi coche comenzó a tirar humo. Yo abrí la puerta y salí por mis propios medios. A mi esposa ya la habían sacado los bomberos, que se portaron maravillosamente. Al minuto estaban ahí". Y añadió: "los que estaban atrás salieron por sus propios medios".

El pastor concluyó: "Esa promesa que hace Dios de estar con nosotros es real y efectiva. Salimos los cinco ilesos, completamente perfectos (...) Toda la camioneta se achicó como quince centímetros, arrugándose la chapa".

Finalmente, el pastor Héctor Bonarrico reiteró: "Un milagro, un milagro, no hay otra cosa, es un milagro de Dios tremendo". Reconoció que, según las reglas de tránsito, el paso le correspondía al camión, pero insistió: "Por eso le digo que nosotros no vimos el camión. No lo vimos". Y concluyó: "cuando no hay anuncio, no hay cartel, no ves nada, ¿a quién le va a dar paso si no hay nada?".