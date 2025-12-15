Vialidad llamó a licitación para reparar la ruta a Las Leñas con una inversión de $645 millones

ruta a las leñas1 La Ruta Provincial 222. Foto: Gobierno de Mendoza

La licitación para la Ruta Provincial 222

Vialidad Mendoza publicó este lunes en el Boletín Oficial de la provincia el llamado a licitación para realizar obras de mejoramiento y mantenimiento en la Ruta Provincial 222, en el tramo pavimentado que se extiende desde la Ruta Nacional 40 hasta el centro de esquí Las Leñas, en Malargüe.

El plan de trabajo prevé que se realice la demarcación horizontal, esto es, pintar doble línea amarilla, líneas blancas discontinuas y ejes laterales sobre la calzada. Además se hará la colocación de nueva cartelería vertical y de guardarrails en curvas peligrosas.

La longitud total del tramo que se intervendrá es de 47,8 kilómetros. El monto presupuestado de la licitación es de $645 millones en un plazo previsto de 3 meses y la apertura de las propuestas y ofertas económicas se realizará el martes 30 de diciembre, a las 10, en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El organismo recordó que "se trata de la ruta turística por excelencia de esa zona del Sur mendocino donde opera el único centro de esquí activo de la provincia, cuya fama es de nivel internacional y donde también se encuentra la localidad de Los Molles, otro centro muy concurrido para el turismo de montaña".

La traza es transitada a diario por miles de visitantes durante el invierno, lo que le demanda a Vialidad un mantenimiento permanente para mantenerla habilitada.

Para la época veraniega se suma la transitabilidad del tramo de suelo natural a partir de Las Leñas que permite llegar hasta Valle Hermoso, una de las joyas de montaña de Mendoza, cuya traza ya fue acondicionada por el personal de la DPV recientemente.