La Justicia de Brasil allanó el camino para que el dueño de una empresa de Mendoza compre Loma Negra

A su vez, Mindlin, a través de Fiplasto, se quedó con la histórica Platinum, empresa de Mendoza líder en muebles modulares. Además de Pampa Energía, la mayor generadora eléctrica del país, también controla otras como Orígenes Seguros.

Camino allanado para la compra de Loma Negra

Desde Latcem definieron la decisión de la justicia de Brasil como un “un hito clave” para avanzar hacia el cierre de la transacción.

El interés y la negociación de Mindlin para quedarse con Loma Negra lleva varios meses. Pero dependía del aval de la justicia brasileña a la reestructuración financiera.

“Todavía restan las aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de plazos y la conclusión de procesos judiciales. Tras la homologación, esos procesos ya entraron en fase de cierre”, dijo el consorcio encabezado por Mindlin.

El grupo destacó que con una estructura de capital más sólida y sin vencimientos hasta 2030, InterCement queda posicionada para retomar su rol estratégico en el sector cementero. La firma tiene 14% del mercado en Brasil y 52% de Loma Negra.

De acuerdo con la información difundida, la homologación recibió el respaldo de más del 99,9% de los acreedores, destrabando un proceso clave para la estabilización financiera y la transición ordenada del grupo.

Loma Negra fue fundada por Alfredo Fortabat en 1926 y vendida al grupo brasileño Camargo Correa en 2005 por U$S 1.000 millones. Actualmente factura unos U$S154 millones por trimestre, pero con una deuda neta de 206 millones.