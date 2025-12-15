Loma Negra, histórica cementera argentina, está a punto de cambiar de manos. Una decisión de la Justicia brasileña habilitó a cerrar su compra por parte de Latcem, de Marcelo Mindlin, a su vez dueño de una histórica empresa de Mendoza.
La Justicia de Brasil allanó el camino para que el dueño de una empresa de Mendoza compre Loma Negra
Marcelo Mindlin había comprado la empresa de muebles Platinum, en Mendoza. La Justicia brasileña avaló la reestructuración del actual dueño de Loma Negra
Mindlin es la cara visible de la sociedad con el fondo estadounidense Redwood Capital Management y otros administrados por el grupo chileno Moneda–Patria Investments, vinculado al actual viceministro de Economía, José Luis Daza.
Una resolución de la Justicia de San Pablo homologó el plan de reestructuración presentado por InterCement, compañía que controla el 52% de la mayor cementera de nuestro país y pertenece al grupo Mover (ex Camargo Correa).
A su vez, Mindlin, a través de Fiplasto, se quedó con la histórica Platinum, empresa de Mendoza líder en muebles modulares. Además de Pampa Energía, la mayor generadora eléctrica del país, también controla otras como Orígenes Seguros.
Camino allanado para la compra de Loma Negra
Desde Latcem definieron la decisión de la justicia de Brasil como un “un hito clave” para avanzar hacia el cierre de la transacción.
El interés y la negociación de Mindlin para quedarse con Loma Negra lleva varios meses. Pero dependía del aval de la justicia brasileña a la reestructuración financiera.
“Todavía restan las aprobaciones regulatorias en Brasil, el cumplimiento de plazos y la conclusión de procesos judiciales. Tras la homologación, esos procesos ya entraron en fase de cierre”, dijo el consorcio encabezado por Mindlin.
El grupo destacó que con una estructura de capital más sólida y sin vencimientos hasta 2030, InterCement queda posicionada para retomar su rol estratégico en el sector cementero. La firma tiene 14% del mercado en Brasil y 52% de Loma Negra.
De acuerdo con la información difundida, la homologación recibió el respaldo de más del 99,9% de los acreedores, destrabando un proceso clave para la estabilización financiera y la transición ordenada del grupo.
Loma Negra fue fundada por Alfredo Fortabat en 1926 y vendida al grupo brasileño Camargo Correa en 2005 por U$S 1.000 millones. Actualmente factura unos U$S154 millones por trimestre, pero con una deuda neta de 206 millones.