Claves de la operación

El dueño de una empresa de Mendoza cierra la compra de la principal cementera del país

Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de muebles Platinum, será el próximo dueño de Loma Negra. La empresa concentra 44% de los despachos de cemento

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
Loma Negra está en manos de la brasilera InterCement

La cementera número 1 del país está a punto de cambiar de manos. Detrás de la compra de Loma Negra está un empresario con fuertes intereses en Mendoza: Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de una empresa de Mendoza líder del negocio de los muebles Platinum.

Los activos de Loma Negra incluyen sus plantas de producción de Buenos Aires (Olavarría), Neuquén y la más cercana a Mendoza, en San Juan (Marquesado). La negociación lleva casi dos meses y se estima que el traspaso de la firma se concrete antes de fin de año.

Con Pampa Energía, Mindlin hizo pata ancha hace 20 años como operador de las centrales Hinisa (Los Nihuiles) e Hidisa (Diamante) en San Rafael. Recientemente se quedó con Cuyo Placas, la empresa madre de Platinum, a través de otra de sus unidades de negocio, Fiplasto.

Y ahora quiere consolidarse como proveedor de la construcción y de grandes obras en todo el país.

La operación empezó a cerrarse a fines de julio con una reunión entre Mindlin y los principales acreedores de la brasilera InterCement, su tercer dueño desde que fue fundada por Alfredo Fortabat en 1926.

loma negra (1)
Loma Negra concentra casi la mitad de los despachos de cemento de todo el país

La historia de Loma Negra

Aunque Loma Negra atravesó una crisis en 2019 que la obligó a cerrar una de sus plantas, actualmente lidera el mercado argentino. Concentra el 44% de los despachos de cemento, seguida por Holcim (ex Minetti), con 26%, Cementos Avellaneda (25%) y más lejos Petroquímica Rivadavia (5%).

El dueño de Pampa Energía había formalizado su aspiración el 24 de julio, tras conocerse los resultados de una reunión de acreedores del Grupo Mover, accionista mayoritario de la empresa fundada por la familia Fortabat a través de su controlada InterCement.

Y si bien la volatilidad cambiaria complicó un poco las negociaciones en relación al valor del dólar, el proceso siguió su curso.

Tras una larga historia que incluso la llevó a tener su propio equipo de fútbol en la Primera División de la AFA a fines de los '70, la empresa bonaerense había sido adquirida en 2005 a la familia Fortabat por el grupo brasilero Camargo Correa. A su vez, en mayo de 2024 Camargo la vendió a su coterránea Companhia Siderúrgica Nacional.

