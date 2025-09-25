El dueño de una empresa de Mendoza cierra la compra de la principal cementera del país

Y ahora quiere consolidarse como proveedor de la construcción y de grandes obras en todo el país.

La operación empezó a cerrarse a fines de julio con una reunión entre Mindlin y los principales acreedores de la brasilera InterCement, su tercer dueño desde que fue fundada por Alfredo Fortabat en 1926.

La historia de Loma Negra

Aunque Loma Negra atravesó una crisis en 2019 que la obligó a cerrar una de sus plantas, actualmente lidera el mercado argentino. Concentra el 44% de los despachos de cemento, seguida por Holcim (ex Minetti), con 26%, Cementos Avellaneda (25%) y más lejos Petroquímica Rivadavia (5%).

El dueño de Pampa Energía había formalizado su aspiración el 24 de julio, tras conocerse los resultados de una reunión de acreedores del Grupo Mover, accionista mayoritario de la empresa fundada por la familia Fortabat a través de su controlada InterCement.

Y si bien la volatilidad cambiaria complicó un poco las negociaciones en relación al valor del dólar, el proceso siguió su curso.

Tras una larga historia que incluso la llevó a tener su propio equipo de fútbol en la Primera División de la AFA a fines de los '70, la empresa bonaerense había sido adquirida en 2005 a la familia Fortabat por el grupo brasilero Camargo Correa. A su vez, en mayo de 2024 Camargo la vendió a su coterránea Companhia Siderúrgica Nacional.