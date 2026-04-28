Un banco lleva a remate en Mendoza maquinaria agrícola y paneles solares por más de $234 millones

Escuela - panel solar Más de 70 paneles solares, con sus inversores, también van a remate en mayo.

Para uno de ellos la base se fijó en $ 100.500.000, mientras que la del restante llega a $ 56.880.000. Los interesados podrán verlos del 11 al 13 de mayo, de 15 a 17, en San Francisco del Monte 1363, de Luzuriaga, Maipú.

Remate de paneles solares

El tercer lote que va a subasta está compuesto por 74 paneles solares con sus respectivos inversores para generación de energía.

En este caso, la puja de ofertas arrancará con una base de $ 77.142.700. La exhibición será del 6 al 8 de mayo, de 15 a 17 en Carril Chimbas S/N, Puesto Viejo a 1km de calle Copetti, San Martin.

Así, la sumatoria de las bases establecidas para los tres lotes principales alcanza un monto total de $234.522.700. La puesta en marcha de las unidades se mostrará mediante videos que serán publicados en el sitio web mencionado, según se informó.

Requisitos para participar del remate

Para participar de la puja electrónica y adquirir los bienes, se deben tener en cuenta las siguientes disposiciones:

Registro y habilitación: los usuarios deben registrar sus datos en el portal Narvaezbid y aceptar los términos y condiciones particulares.

los usuarios deben registrar sus datos en el portal Narvaezbid y aceptar los términos y condiciones particulares. Exhibición: los tractores pueden verse del 11 al 13 de mayo en Maipú; los paneles, del 6 al 8 de mayo en San Martín.

Pagos y comisión: el comprador deberá abonar el total, más un 10% de comisión del martillero más IVA, en un plazo de 24 horas hábiles posteriores al remate .

Gastos adicionales: en el caso de los vehículos, las deudas, infracciones y gastos de transferencia corren por cuenta exclusiva del adquirente.