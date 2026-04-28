Según el Consejo Empresario Mendocino, el Estado se "achicó" casi 4% en 10 años

Un superávit del 6% en 2025 gracias a un Estado que pesa menos para la economía de Mendoza que hace una década. Es una conclusión del informe "Finanzas Públicas Provinciales 2015-2025" elaborado por el Consejo Empresario Mendocino (CEM).
Aunque con déficit operativo, el reporte estima un superávit corriente del 6% de recursos al cierre de 2025. Y lo atribuye al resultado que consolida el proceso de ordenamiento fiscal que la provincia inició en el 2016.
La radiografía de la entidad empresaria señala que el peso del Estado en la economía provincial bajó del 23,1% del PBG en 2015 al 19,6% en 2024. Esta reducción de 3,5 puntos porcentuales refleja una menor incidencia del sector público.
Es el resultado de que el empleo público tocó (hasta ahora) un piso de 49,1 agentes por cada mil habitantes, frente a 57,3 de 2015. Dicha contracción del 14% en la planta de personal es clave para la sostenibilidad de las cuentas fiscales.
Una economía con menos recursos
En tanto, los recursos corrientes sufrieron una caída real del 14% entre 2015 y 2024, afectando la recaudación total. La caída fue más pronunciada en los ingresos de origen provincial, que disminuyeron un 16% en términos reales.
El análisis del CEM advierte el peso casi absoluto de los recursos corrientes dentro del presupuesto provincial (99%). Y al mismo tiempo, registran apenas 1% asignado a recursos de capital.
Pero al mismo tiempo, el gasto en personal representó el 47% de las erogaciones corrientes en 2024, bajando desde el 60,5% de 2015. Sumando las transferencias a municipios, estas dos partidas explican dos tercios del gasto corriente total provincial.
Más allá de esos números en retrospectiva, recientemente el CEM reclamó por la reforma impositiva, además de un cambio en la coparticipación que le dé más oxígeno a las finanzas provinciales.
Déficit operativo tras 4 años
Asimismo, la inversión en capital proyectada para fines de 2025 superó el 11% de los recursos corrientes totales. El ahorro corriente generado permite dar mayor espacio a la obra pública dentro del presupuesto de Mendoza.
Con todo, desde el CEM señalan que el 2025 fue el primer año desde la salida de la pandemia con déficit operativo de casi 5%. Un dato que se explica en buena medida por la caída de recaudación provincial.
"Un desfasaje financiado con ahorros acumulados de años anteriores y préstamos de organismos internacionales", dice el informe.
En ese contexto, el informe destacó que la presión tributaria provincial bajó al 6,4% del PBG en 2024, y quedó por debajo de sus picos históricos. Sin embargo, el informe señala que la carga fiscal aún es elevada comparada con el nivel registrado en 2004.
Para el CEM, el desafío futuro consiste en administrar con prudencia el gasto para incentivar la inversión del sector privado. Desde su perspectiva, un Estado austero y sostenible contribuye directamente a la competitividad de la economía mendocina.
Glosario
- Déficit operativo: es cuando los ingresos del Estado no alcanzan para cubrir todos sus gastos (sueldos, servicios, funcionamiento).
- Superávit corriente: lo contrario, los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes. Es como llegar a fin de mes y que todavía quede plata en el bolsillo.
- Recursos corrientes: son los ingresos habituales del Estado: impuestos, tasas, coparticipación. La plata que entra de manera regular.
- Gastos corrientes: los gastos necesarios para que el Estado funcione: sueldos, servicios, transferencias. No generan bienes duraderos.
- Resultado operativo / corriente: la diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes. Si da positivo, hay superávit; si da negativo, déficit.
- Presión tributaria: el peso de los impuestos sobre la economía. Cuánto de lo que produce la provincia termina en manos del Estado.
- PBG (Producto Bruto Geográfico): es como el “PBI” pero de la provincia. Mide todo lo que produce Mendoza en un período.
- Empleo público por habitante: cuántos trabajadores del Estado hay cada mil personas. Sirve para medir el tamaño del aparato estatal.