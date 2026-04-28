Según el Consejo Empresario Mendocino, el Estado se "achicó" casi 4% en 10 años

Es el resultado de que el empleo público tocó (hasta ahora) un piso de 49,1 agentes por cada mil habitantes, frente a 57,3 de 2015. Dicha contracción del 14% en la planta de personal es clave para la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

casa de gobierno mendoza estatales.jpg La reducción de la planta de personal del Estado fue la gran variable en busca del equilibrio de las finanzas provinciales. Imagen ilustrativa.

Una economía con menos recursos

En tanto, los recursos corrientes sufrieron una caída real del 14% entre 2015 y 2024, afectando la recaudación total. La caída fue más pronunciada en los ingresos de origen provincial, que disminuyeron un 16% en términos reales.

El análisis del CEM advierte el peso casi absoluto de los recursos corrientes dentro del presupuesto provincial (99%). Y al mismo tiempo, registran apenas 1% asignado a recursos de capital.

Pero al mismo tiempo, el gasto en personal representó el 47% de las erogaciones corrientes en 2024, bajando desde el 60,5% de 2015. Sumando las transferencias a municipios, estas dos partidas explican dos tercios del gasto corriente total provincial.

Más allá de esos números en retrospectiva, recientemente el CEM reclamó por la reforma impositiva, además de un cambio en la coparticipación que le dé más oxígeno a las finanzas provinciales.

Déficit operativo tras 4 años

Asimismo, la inversión en capital proyectada para fines de 2025 superó el 11% de los recursos corrientes totales. El ahorro corriente generado permite dar mayor espacio a la obra pública dentro del presupuesto de Mendoza.

Con todo, desde el CEM señalan que el 2025 fue el primer año desde la salida de la pandemia con déficit operativo de casi 5%. Un dato que se explica en buena medida por la caída de recaudación provincial.

"Un desfasaje financiado con ahorros acumulados de años anteriores y préstamos de organismos internacionales", dice el informe.

En ese contexto, el informe destacó que la presión tributaria provincial bajó al 6,4% del PBG en 2024, y quedó por debajo de sus picos históricos. Sin embargo, el informe señala que la carga fiscal aún es elevada comparada con el nivel registrado en 2004.

Para el CEM, el desafío futuro consiste en administrar con prudencia el gasto para incentivar la inversión del sector privado. Desde su perspectiva, un Estado austero y sostenible contribuye directamente a la competitividad de la economía mendocina.

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