Los activos financieros argentinos viven una jornada de fuerte optimismo. En un escenario de constante recuperación, el riesgo país de la Argentina perforó la barrera de los 450 puntos, quebrando una marca histórica y ubicándose en los niveles más bajos de los últimos ocho años.
El riesgo país sigue en baja y toca niveles que no se veían hace 8 años
Con una nueva caída de 10 puntos, el riesgo país alcanzó su nivel más bajo desde 2018 y marcó un récord mínimo en la gestión de Milei
Este desplome del indicador que elabora el banco de inversión JP Morgan responde de forma directa a una escalada sostenida en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares (tanto los Globales como los Bonares), acompañada por una marcada mejora en la percepción que los inversores internacionales tienen sobre el rumbo económico y fiscal del país.
¿Qué mira ahora el mercado?
Con el riesgo país consolidado en mínimos de casi una década, los operadores financieros y los grandes fondos de inversión ya cambiaron sus focos de análisis y apuntan a los siguientes factores clave para el corto plazo:
- El regreso al crédito internacional: perforar este techo acerca a la Argentina a la "zona de sustentabilidad". El Gobierno sigue de cerca este número porque es el que determina la tasa de interés que pagaría el país si decide volver a emitir deuda en los mercados globales para refinanciar vencimientos.
- El frente cambiario y las reservas: los inversores miran de reojo la acumulación de reservas netas en el Banco Central y las señales sobre la unificación cambiaria o la salida definitiva del cepo, elementos clave para convalidar las actuales valuaciones de los bonos.
- El superávit fiscal: mantener el ancla fiscal sigue siendo la principal garantía que exige el mercado para sostener este rally alcista en el tiempo.
El desplome del indicador no solo representa un espaldarazo político para el equipo económico, sino que alivia la presión sobre los vencimientos de deuda soberana y mejora sustancialmente las condiciones de financiamiento para las empresas argentinas que buscan capitales en el exterior.