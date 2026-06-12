El riesgo país sigue en baja y toca niveles que no se veían hace 8 años

Este desplome del indicador que elabora el banco de inversión JP Morgan responde de forma directa a una escalada sostenida en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares (tanto los Globales como los Bonares), acompañada por una marcada mejora en la percepción que los inversores internacionales tienen sobre el rumbo económico y fiscal del país.

El indicador de JP Morgan bajó de los 450 puntos y marcó un nuevo mínimo El indicador de JP Morgan bajó de los 450 puntos y marcó un nuevo mínimo

¿Qué mira ahora el mercado?

Con el riesgo país consolidado en mínimos de casi una década, los operadores financieros y los grandes fondos de inversión ya cambiaron sus focos de análisis y apuntan a los siguientes factores clave para el corto plazo: