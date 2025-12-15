El Fondo de la Transformación bonificará créditos por hasta U$S40 millones para exportaciones

"Ante la compleja situación que atraviesan los sectores agrícola, agroindustrial y vitivinícola, es preponderante generar herramientas para la colocación de la producción en el exterior, posibilitando que los tomadores accedan a mejores condiciones", dice la resolución que firma la directora ejecutiva del FTyC, Laura Torres.

fondo para la transformacion2 A través del concurso, el Fondo para la Transformación espera ofertas de créditos de los bancos dispuestos a financiar exportaciones para subsidiar la tasa de interés

Bonificación de tasa de los créditos: cómo funciona

En octubre, el Gobierno provincial ya había expresado su intención de dar créditos para apalancar exportaciones de vino a cambio de que las bodegas mejoraran el precio que pagan por el vino a los productores.

Ahora, el Fondo para la Transformación quiere darle forma a la operatoria. El propósito del concurso es la adjudicación de cupos de crédito a subsidiar, en función de la tasa de interés que ofrezcan los bancos postulantes.

Los puntos porcentuales de bonificación dependerán de los créditos que otorguen las entidades. Las condiciones de acceso están en los pliegos del concurso, que fija un cupo máximo de cada oferta (es decir, por banco) de U$S20 millones.

Para decidir la bonificación de tasa en cada caso, el Fondo armará un ranking de oferta de créditos de menor a mayor: o sea, se priorizarán los más baratos (es decir, con menor tasa de interés), que serán primeros en el orden de mérito.

Lo cierto es que hay un requisito excluyente. El organismo decidió que rechazará toda oferta "que supere en más de dos puntos nominales anuales a la menor tasa nominal anual ofrecida" en el marco del concurso.

El alcance de los créditos a tasa diferencial está delimitado de antemano: serán para financiar exportaciones de productos "agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas".