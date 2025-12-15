El Fondo de la Transformación bonificará créditos por hasta U$S40 millones para exportaciones

El Fondo para la Transformación y Crecimiento de Mendoza (FTyC) abrió un concurso de bancos dispuestos a dar créditos para pre y financiación de exportaciones. El objetivo: bonificar la tasa de interés de modo de hacerlos más accesibles.
El organismo aplicará una bonificación a la TNA (Tasa Nominal Anual) de interés compensatorio que devengue créditos a otorgar por bancos y entidades financieras. Esto, por un total de U$S40 millones distribuidos entre todas las ofertas.
Desde el Fondo para la Transformación aseguran que la operatoria tiene por objeto "que los tomadores de créditos obtengan mejores condiciones financieras", dentro de un plazo de devolución no mayor a 365 días.
"Ante la compleja situación que atraviesan los sectores agrícola, agroindustrial y vitivinícola, es preponderante generar herramientas para la colocación de la producción en el exterior, posibilitando que los tomadores accedan a mejores condiciones", dice la resolución que firma la directora ejecutiva del FTyC, Laura Torres.
Bonificación de tasa de los créditos: cómo funciona
En octubre, el Gobierno provincial ya había expresado su intención de dar créditos para apalancar exportaciones de vino a cambio de que las bodegas mejoraran el precio que pagan por el vino a los productores.
Ahora, el Fondo para la Transformación quiere darle forma a la operatoria. El propósito del concurso es la adjudicación de cupos de crédito a subsidiar, en función de la tasa de interés que ofrezcan los bancos postulantes.
Los puntos porcentuales de bonificación dependerán de los créditos que otorguen las entidades. Las condiciones de acceso están en los pliegos del concurso, que fija un cupo máximo de cada oferta (es decir, por banco) de U$S20 millones.
Para decidir la bonificación de tasa en cada caso, el Fondo armará un ranking de oferta de créditos de menor a mayor: o sea, se priorizarán los más baratos (es decir, con menor tasa de interés), que serán primeros en el orden de mérito.
Lo cierto es que hay un requisito excluyente. El organismo decidió que rechazará toda oferta "que supere en más de dos puntos nominales anuales a la menor tasa nominal anual ofrecida" en el marco del concurso.
El alcance de los créditos a tasa diferencial está delimitado de antemano: serán para financiar exportaciones de productos "agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas".