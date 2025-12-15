Las bandas de flotación del dólar se ajustarán por inflación, anunció el Banco Central

Desde enero del 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cambiará la forma de actualizar las bandas de flotación que aplica al precio del dólar, que en adelante serán al ritmo de la inflación mensual.
Según trascendió, el esquema se modificará a partir del 1 de enero de 2026 y “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC”.
Hoy la actualización de bandas cambiarias es de 1% mensual. Tomar la inflación según IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC implica duplicar ese porcentaje, si se tiene en cuenta que en los últimos meses estuvo arriba de 2%.
La decisión se da en un contexto en el que el Tesoro necesita hacerse de dólares. Concretamente, la acumulación de reservas responde a la obligación de afrontar un vencimiento de deuda superior a los U$S 4.000 millones a partir de enero.
BCRA: "Converger la inflación doméstica al nivel internacional"
Para el Banco Central, se trata de una "nueva fase del programa monetario", luego del "avance exitoso" de la primera fase en cuanto a la estabilidad de la macroeconomía y haber logrado el equilibrio fiscal.
Sin embargo, hay urgencia por acumular reservas. Según el organismo "se amplía el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales".
Noticia en desarrollo