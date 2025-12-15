Las bandas de flotación del dólar se ajustarán por inflación, anunció el Banco Central

La decisión se da en un contexto en el que el Tesoro necesita hacerse de dólares. Concretamente, la acumulación de reservas responde a la obligación de afrontar un vencimiento de deuda superior a los U$S 4.000 millones a partir de enero.

BCRA: "Converger la inflación doméstica al nivel internacional"

Para el Banco Central, se trata de una "nueva fase del programa monetario", luego del "avance exitoso" de la primera fase en cuanto a la estabilidad de la macroeconomía y haber logrado el equilibrio fiscal.

Sin embargo, hay urgencia por acumular reservas. Según el organismo "se amplía el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales".

Noticia en desarrollo