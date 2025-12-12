El Banco Nación dio la sorpresa y anunció a cuánto se venderá el dólar el lunes 15 de diciembre cuando abra

El Banco Nación tomó por sorpresa a sus clientes y ahorristas y dio a conocer cuál será el precio del dólar este lunes 15 de diciembre, cuando haya abierto sus puertas y habilite las operaciones cambiarias para todos aquellos que deseen comprar o vender moneda norteamericana.
Tras una semana con mucha tranquilidad en el mercado cambiario, el Banco Nación le confirmó al Banco Central el precio del dólar, en cada una de sus entidades, para el inicio de las jornadas del lunes 15 de diciembre, en lo que también es el comienzo de la última semana hábil completa del año, ya que las siguientes semanas albergan los feriados de Navidad y Año Nuevo.
Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación este lunes 15 de diciembre
Desde el Banco Nación confirmaron que el precio del dólar, este lunes 15 de diciembre, será de $1.465, que es el mismo precio con el que cerró este viernes.
El precio del dólar en el Banco Nación también sirve como referencia para el resto de las entidades, que manejará un precio similar cuando se habiliten las operaciones cambiarias en la mañana del lunes.
Según lo que confirmaron los demás bancos al Banco Central, este será el precio del dólar que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.465
- Banco ICBC: $1.45
- Banco BBVA: $1.465
- Banco Supervielle: $1.460
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465
- Banco Patagonia: $1.465
- Banco Hipotecario: $1.460
- Banco Santander: $1.465
- Brubank: $1.456
- Banco Credicoop: $1.465
- Banco Macro: $1.470
- Banco Piano: $1.465
- Banco de Comercio: $1.450
Cuál será el precio del dólar blue en las cuevas este lunes 15 de diciembre
Las cuevas también dieron a conocer cuál será el precio al que se venderá el dólar este lunes 15 de diciembre. En ese sentido, confirmaron que el valor será de $1.445, lo que significa que será la quinta semana consecutiva en la que tendrá un precio menor al oficial.