El Banco Nación dio la sorpresa y anunció a cuánto se venderá el dólar el lunes 15 de diciembre cuando abra

Tras una semana con mucha tranquilidad en el mercado cambiario, el Banco Nación le confirmó al Banco Central el precio del dólar, en cada una de sus entidades, para el inicio de las jornadas del lunes 15 de diciembre, en lo que también es el comienzo de la última semana hábil completa del año, ya que las siguientes semanas albergan los feriados de Navidad y Año Nuevo.

Dólar

Cuál será el precio del dólar en el Banco Nación este lunes 15 de diciembre

Desde el Banco Nación confirmaron que el precio del dólar, este lunes 15 de diciembre, será de $1.465, que es el mismo precio con el que cerró este viernes.