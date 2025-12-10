Inicio Economía Deuda
Luego de casi 8 años

El gobierno volvió al mercado de deuda con una licitación de U$S1.000 millones y Caputo lo festejó

Adjudicó un bono en dólares al 9,2% anual. La licitación de deuda había captado ofertas por 1.420 millones. Para Caputo, mostró "confianza de los inversores"

Miguel Ángel Flores
Luis Caputo, con aval del presidente Milei, volvió al mercado de deuda en dólares con la licitación del Bonar 2029N.

En su vuelta al mercado de deuda en dólares tras casi 8 años, el Ministerio de Economía anunció este miércoles el resultado de la licitación del BONAR 2029N, en donde consiguió U$S1.000 millones. Un resultado que, a una tasa anual de 9,26%, la cartera que conduce Luis Caputo celebró.

El Tesoro recibió ofertas por U$S1.420 millones. Pero se adjudicaron finalmente U$S1.000 millones en total que empezará a pagar desde el 2029, dado que el objetivo de Caputo para afrontar los compromisos que el gobierno tiene a partir de enero.

Con la tasa del 9,26% anual, el gobierno debería pagar en 4 años U$S92,6 millones anuales producto de la nueva licitación. Una tasa de interés considerado conveniente dadas las circunstancias.

Bolsa Wall Street.jpg
La Bolsa de Wall Street.

“Refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos”, señaló el Ministerio de Economía.

Una licitación "muy favorable"

El resultado de la licitación fue muy favorable para el gobierno ya que licitó por debajo del 10% de TIR que es donde estaban cotizando en mercados secundarios los bonos de similares características de la misma ley.

En función de esto, si comparamos la licitación de hoy con los titulos que cotizan en el secundario, entendemos que el riesgo país debería bajar a 550 puntos.

Muy positivo además por el fin que se le dará a este capital, que es el pago que viene dentro de 30 días de Bonares y Globales, que vencen 4.300 millones. Es positivo porque ya con esto afrontan una parte de ese pago y se siguen dando señales de cumplimiento con los compromisos asumidos.

