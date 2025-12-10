El gobierno volvió al mercado de deuda con una licitación de U$S1.000 millones y Caputo lo festejó

Bolsa Wall Street.jpg La Bolsa de Wall Street.

“Refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos”, señaló el Ministerio de Economía.

Una licitación "muy favorable"

El resultado de la licitación fue muy favorable para el gobierno ya que licitó por debajo del 10% de TIR que es donde estaban cotizando en mercados secundarios los bonos de similares características de la misma ley.

En función de esto, si comparamos la licitación de hoy con los titulos que cotizan en el secundario, entendemos que el riesgo país debería bajar a 550 puntos.

Muy positivo además por el fin que se le dará a este capital, que es el pago que viene dentro de 30 días de Bonares y Globales, que vencen 4.300 millones. Es positivo porque ya con esto afrontan una parte de ese pago y se siguen dando señales de cumplimiento con los compromisos asumidos.

Noticia en desarrollo