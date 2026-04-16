Caputo negocia con el Banco Mundial una garantía de hasta U$S2.000 millones para refinanciar la deuda

Al mismo tiempo, Caputo, que ya logró un desembolso de U$S1.000 millones del FMI, busca ganarse la confianza de los mercados y despejar dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones del segundo semestre. El Gobierno apuesta a que el respaldo del organismo multilateral funcione como un catalizador para inversiones en sectores estratégicos.

Luis Toto Caputo en Washington.jpg Caputo, su vice Daza y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli, y otros miembros del equipo económico que gestiona respaldo en EEUU

Caputo, en busca del apoyo de la CAF y el BID

Respecto al estado de la gestión, el Banco Mundial confirmó mediante un comunicado que se trata de una negociación en curso.

Banga manifestó su apoyo a las reformas estructurales que propuso la gestión Milei desde el inicio del mandato "para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”.

Sin embargo, el organismo aclaró explícitamente que la propuesta está "sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo", por lo que aún no es firme y recién se conocerá en mayo.

Mientras tanto, Caputo aprovechó su estadía en Whashington para mostrar los avances en la reducción del déficit y la inflación, pese a que el IPC oficial marca que la variación de precios ya completó 11 meses de suba.

Por lo pronto, la delegación encabezada por el ministro de Economía continuará su agenda en Estados Unidos buscando acuerdos similares con otros entes como el BID y la CAF.

De hecho, este jueves se reunirá este jueves con Sergio Díaz Granado, titular de la CAF (Corporación Andina de Fomento). Y luego con Ilan Goldfajn, quien preside el BID, en busca de conseguir un respaldo financiero similar al del Banco Mundial para cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.