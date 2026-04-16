Casas del IPV a cuotas bajas: cómo es la inscripción para obtener una vivienda y dejar de pagar alquiler

Eso sí, hay un punto muy importante a cumplir y es que para la construcción de la casa, la persona debe poseer un lote o adquirirlo durante el proceso.

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Cómo es la inscripción al Programa Construyo Mi Casa del IPV

La inscripción a este programa del IPV es bastante simple. Se puede hacer a través de la página web oficial del organismo, en donde se deberán llenar todos los datos del formulario correspondiente, pero también cumplir con los requisitos que se solicitan.

Estos son:

Ingreso Familiar Mínimo desde $1.617.000

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

del otorga el 85% del inmueble El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No pueden tener otras propiedades

El crédito debe ser usado para primera vivienda de tipo familiar

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De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV

De acuerdo al tamaño de la casa que se desee construir, es el valor de la cuota a pagar del crédito hipotecario del IPV. Estos son los ingresos que se solicitan según el tamaño de la vivienda y el valor de la cuota: