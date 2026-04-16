Casas del IPV a cuotas bajas: cómo es la inscripción para obtener una vivienda y dejar de pagar alquiler

Obtener una casa propia es uno de los deseos más complicados de cumplir para aquellos que quieren dejar la casa familiar o no tener que pagar más alquiler. En ese sentido, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) tiene entre sus planes uno que ha tenido mucho éxito y que permite tener un techo propio y pagar cuotas bajas a cambio.
Este plan del IPV, que tiene la inscripción abierta en la actualidad, es el Construyo Mi Casa. Permite levantar viviendas que van desde los 55 metros cuadrados hasta los 140 y abonar una cuota que es mucho menor a la que se pagaría por un alquiler.
Al ser del IPV, incluso se exige entre los requisitos tener una base de ingresos mucho menor a la que solicitan los bancos por sus créditos hipotecarios, lo que permite que más personas puedan acceder a una casa.
Eso sí, hay un punto muy importante a cumplir y es que para la construcción de la casa, la persona debe poseer un lote o adquirirlo durante el proceso.
Cómo es la inscripción al Programa Construyo Mi Casa del IPV
La inscripción a este programa del IPV es bastante simple. Se puede hacer a través de la página web oficial del organismo, en donde se deberán llenar todos los datos del formulario correspondiente, pero también cumplir con los requisitos que se solicitan.
Estos son:
- Ingreso Familiar Mínimo desde $1.617.000
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
- No pueden tener otras propiedades
- El crédito debe ser usado para primera vivienda de tipo familiar
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa que se desee construir, es el valor de la cuota a pagar del crédito hipotecario del IPV. Estos son los ingresos que se solicitan según el tamaño de la vivienda y el valor de la cuota:
- 55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)
- 69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)
- 80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)
- 100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)
- 120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)
- 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)