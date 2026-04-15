El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y desembolsará U$S 1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó este miércoles la aprobación de la revisión del acuerdo vigente con la Argentina, lo que garantiza un nuevo desembolso de aproximadamente U$S 1.000 millones. El anuncio se dio en el marco de la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en la Asamblea de Primavera del organismo en Washington.
Tras meses de negociaciones técnicas, el staff del Fondo publicó el informe favorable (Staff Level Agreement) que destaca el cumplimiento de los objetivos fijados. Este paso es la antesala necesaria para que el Directorio Ejecutivo del organismo se reúna -se estima que dentro de los próximos 15 días- para brindar el visto bueno final y activar la transferencia de las divisas.
La palabra de Luis Caputo
Desde los Estados Unidos, el ministro Luis Caputo expresó su satisfacción por el avance: “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.
Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda extendió un agradecimiento especial a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, resaltando su "liderazgo y compromiso" para alcanzar los consensos técnicos necesarios con el equipo liderado por Luis Cubeddu.
El impacto en las reservas
El ingreso de estos 1.000 millones de dólares resulta clave para el esquema financiero del Gobierno, ya que permitirá reforzar las reservas netas del Banco Central en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal y control inflacionario.
Según trascendió desde el entorno del equipo económico, el visto bueno del FMI no solo implica un alivio en las cuentas, sino que funciona como una señal de confianza para los mercados internacionales respecto al rumbo de las reformas estructurales que lleva adelante la gestión actual.
Se espera que en las próximas horas Luis Caputo mantenga encuentros bilaterales con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos y otros organismos multilaterales, buscando ampliar las líneas de financiamiento para el resto del año.