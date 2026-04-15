El FMI aprobó la revisión del acuerdo con Argentina y desembolsará U$S 1.000 millones

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda extendió un agradecimiento especial a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, resaltando su "liderazgo y compromiso" para alcanzar los consensos técnicos necesarios con el equipo liderado por Luis Cubeddu.

El impacto en las reservas

El ingreso de estos 1.000 millones de dólares resulta clave para el esquema financiero del Gobierno, ya que permitirá reforzar las reservas netas del Banco Central en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal y control inflacionario.

kristalina georgieva fmi (1) Kristalina Georgieva, la titular del FMI.

Según trascendió desde el entorno del equipo económico, el visto bueno del FMI no solo implica un alivio en las cuentas, sino que funciona como una señal de confianza para los mercados internacionales respecto al rumbo de las reformas estructurales que lleva adelante la gestión actual.

Se espera que en las próximas horas Luis Caputo mantenga encuentros bilaterales con funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos y otros organismos multilaterales, buscando ampliar las líneas de financiamiento para el resto del año.