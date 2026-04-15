Luis Caputo en Washington: entre la presión de la inflación y la urgencia de nuevos fondos

Búsqueda de "fondos frescos" del FMI y el Banco Mundial

En este contexto, Luis Caputo mantendrá un encuentro clave con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Sobre la mesa está la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente.

A pesar de que la Argentina no logró cumplir con la meta de acumulación de reservas netas de 2025 (cerrando unos US$ 11.000 millones por debajo de lo pautado originalmente), el equipo económico confía en obtener un "waiver" (perdón) del organismo.

La apuesta es que el Fondo valore el fuerte ajuste fiscal y la reciente racha de compras de divisas del BCRA para destrabar un desembolso pendiente de US$ 1.000 millones.

Más allá del FMI, la misión argentina apunta a fortalecer las reservas con el apoyo de otros organismos. Caputo tiene agendadas reuniones con:

Kristalina Georgieva (Titular FMI)

(Titular FMI) Ajay Banga (Presidente del Banco Mundial).

(Presidente del Banco Mundial). Ilan Goldfajn (Titular del BID).

(Titular del BID). Sergio Díaz Granados (Jefe de la CAF).

El objetivo es avanzar en una ingeniería financiera que permita obtener financiamiento adicional para enfrentar los próximos vencimientos de deuda, en un momento donde el riesgo país se mantiene en niveles que aún impiden el regreso a los mercados voluntarios de crédito.

Explicaciones ante Wall Street

La agenda en Estados Unidos no es solo institucional. Luis Caputo será el orador principal en un seminario organizado por el JP Morgan y disertará ante el Atlantic Council. Allí, el ministro intentará convencer a los inversores de que el plan de ajuste "está firme" y que los recientes saltos inflacionarios son una contingencia "coyuntural y efímera".

El escenario global también juega su parte. La creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán generó una distorsión en los precios de la energía y los alimentos que impacta directamente en la economía local.

Georgieva ya adelantó que el FMI espera una mayor demanda de ayuda por parte de los países miembros debido a esta crisis bélica, aunque para Argentina -que ya cuenta con un programa de asistencia récord- el margen para partidas extra por esta vía parece ser acotado.

Con el respaldo político de Javier Milei, quien pidió "paciencia" recientemente ante el círculo empresarial, Luis Caputo juega en Washington una carta fundamental para sostener la estabilidad cambiaria y dar previsibilidad a una economía que, según el propio FMI, sufrirá una caída del PBI del 3,5% durante este 2026.