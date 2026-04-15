Milei reconoció el salto inflacionario y pidió "paciencia": aseguró que la suba es transitoria

Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, Milei evitó esquivar el dato y eligió ponerlo en el centro de su discurso. Afirmó que la suba de precios responde a factores identificables y reiteró que el programa económico no será modificado. “No vamos a ir en contra de la teoría económica”, enfatizó, al tiempo que pidió evitar reacciones apresuradas.

Milei explicó que el incremento inflacionario se vincula con desequilibrios heredados y con una fuerte caída en la demanda de dinero registrada meses atrás, lo que generó tensiones en variables financieras como tasas de interés y riesgo país. En ese contexto, consideró que el proceso de reacomodamiento aún no terminó.