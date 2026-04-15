El presidente Javier Milei se refirió al dato de inflación de marzo, que marcó un 3,4% según el INDEC, y admitió que se trata de un resultado negativo. Sin embargo, sostuvo que la tendencia cambiará en los próximos meses y defendió el rumbo económico del gobierno.
Milei reconoció el salto inflacionario y pidió "paciencia": aseguró que la suba es transitoria
Javier Milei enfrentó el dato negativo del 3,4% de inflación de marzo pero ratificó el rumbo económico trazado por su gobierno
Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, Milei evitó esquivar el dato y eligió ponerlo en el centro de su discurso. Afirmó que la suba de precios responde a factores identificables y reiteró que el programa económico no será modificado. “No vamos a ir en contra de la teoría económica”, enfatizó, al tiempo que pidió evitar reacciones apresuradas.
Milei explicó que el incremento inflacionario se vincula con desequilibrios heredados y con una fuerte caída en la demanda de dinero registrada meses atrás, lo que generó tensiones en variables financieras como tasas de interés y riesgo país. En ese contexto, consideró que el proceso de reacomodamiento aún no terminó.
Los argumentos de Milei por la suba de la inflación
Además, mencionó factores puntuales que impactaron en marzo, como el aumento en educación por el inicio del ciclo lectivo, subas en alimentos -especialmente carne- y efectos externos vinculados a conflictos internacionales que incidieron en costos logísticos.
Pese al dato adverso, el Presidente insistió en que los indicadores adelantados muestran una desaceleración futura y sostuvo que la inflación “va a empezar a bajar”. En esa línea, pidió “paciencia” y remarcó que el Gobierno mantendrá su estrategia sin apartarse de los principios económicos que guían su gestión.