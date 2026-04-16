Balearon a una nena en el patio de la escuela y se encendieron todas las alarmas

arma escuela revolver Una bala perdida, la fuerte hipótesis en el caso de la nena baleada en una escuela de España. Imagen ilustrativa.

La nena baleada en Badajoz, operada e investigación en marcha

Tras el incidente, la menor fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital Universitario de Badajoz, donde permanece internada. Según informaron fuentes sanitarias, su evolución es favorable y su estado no reviste gravedad.

En tanto, la Policía Nacional inició una investigación para determinar el origen de la bala. Por el momento, no está claro si el disparo tenía como objetivo a la menor o si se trató de una bala perdida o un rebote.

Policía Nacional de España (1).jpg El caso de la nena baleada movilizó a la Policía Nacional de España. Imagen ilustrativa.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores, se analiza la posibilidad de que el disparo haya sido efectuado en las inmediaciones, incluso desde cercanías del Hospital Perpetuo Socorro. Hasta ahora no hay detenidos.

Las medidas preventivas en la escuela tras el tenso momento

Frente a lo ocurrido, las autoridades del colegio resolvieron suspender de manera preventiva las salidas al patio durante los próximos días. El establecimiento, ubicado en una zona residencial, desarrolla habitualmente sus actividades en un entorno considerado seguro, lo que profundizó la preocupación.

Como era de esperar, el hecho generó inquietud tanto en el barrio Antonio Domínguez como en el resto de la ciudad. En las últimas semanas, se registraron distintos episodios vinculados a tiroteos entre clanes en varios sectores de Badajoz, lo que incrementa la alarma social.

Familias y miembros de la comunidad educativa reclamaron un esclarecimiento rápido del caso y medidas concretas que garanticen la seguridad en ámbitos escolares. Mientras tanto, la menor continúa recuperándose.