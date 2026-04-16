Tras las amenazas de tiroteo las clases en la escuela El Algarrobal se dictaron con presencia policial

Embed - Ingreso a la escuela El Algarrobal con presencia policial a un día de las amenazas de tiroteo

Claro, es que la fecha del tiroteo que se advertía en las pintadas del baño de varones y del baño de mujeres de la escuela 4-143 El Algarrobal señalaba este jueves como el día de la masacre.

No amaneció tranquila la comunidad educativa de ese distrito de Las Heras. Todo era tensión y preocupaba el desarrollo de las clases en medio de una situación que viene replicándose en escuelas del resto del país y del mundo. Más aún después del tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, que acabó con la vida de un alumno de 13 años.

En la escuela El Algarrobal pidieron no asistir con mochilas

Desde la institución educativa de nivel secundario del distrito El Algarrobal avisaron a su comunidad que el dictado de clases sería normal, sólo les solicitaron a los padres no enviar a sus hijos con mochilas en un intento de medida preventiva.

No obstante, algunos alumnos asistieron con sus mochilas. Precisamente, el papá que habló con radio Nihuil se quejó porque "quería autorizar a la policía que revisara a mis hijos, que no tienen nada, son buenos y sólo vienen a estudiar". Sin embargo, los dos policías apostados en la escuela le respondieron que "no pueden hacerlo" porque la ley prohíbe requisar a menores de edad.

Escuela El Algarrobal con custodia policial tras las amenazas de tiroteo Dos efectivos policiales custodiaron el ingreso de los alumnos en la escuela de El Algarrobal donde el miércoles amenazaron con concretar este jueves un tiroteo. Foto: Matías Pascualetti

Los testimonios de papás y abuelos de estudiantes secundarios de ese establecimiento coincidieron en que no tienen datos certeros acerca del origen de las amenazas de tiroteo, quién o quiénes son los autores, ni si es un reto de Tik Tok o una broma entre los estudiantes, o la cosa iba en serio.

No es la única escuela que recibió amenaza de tiroteo

Las autoridades de la escuela de El Algarrobal informaron que durante este jueves y viernes no recibirán a los padres o adultos responsables de sus alumnos y que las reuniones se gestionarán a partir del próximo lunes.

Esto responde a un protocolo preventivo que aplicó la DGE debido a las amenazas de tiroteo que se dieron en la escuela de El Algarrobal y no descartan que la actitud violenta se pueda replicar en otros establecimientos educativos.

Pese a ello a la DGE le tomará al menos 2 meses en diseñar un nuevo protocolo para evitar situaciones de violencia como esta o la que se concretó el año pasado en una escuela de La Paz que afortunadamente no causó la muerte de nadie.