Amenaza de tiroteo en Las Heras: crece la preocupación por el ingreso de armas en escuelas

tiroteo escolar amenaza dge escuela el algarrobal La inscripción que apareció este miércoles en una escuela de El Algarrobal, en Las Heras.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, se expresó al respecto e interpeló a todos los actores, porque "la escuela es clave, pero no puede sola".

A la par de las pintadas, también circularon mensajes entre estudiantes a través de WhatsApp en los que se mencionaba la posible presencia de un arma de fuego, lo que profundizó la preocupación y activó una investigación.

El caso no es aislado. A nivel nacional, en los últimos días se detectaron amenazas similares en distintas provincias, muchas con el mismo patrón de mensaje (“mañana, tiroteo”), lo que refuerza la hipótesis de un fenómeno que se replica entre adolescentes y hasta se habla de un desafío en TikTok que alentaba a los jóvenes a estas conductas.

Datos oficiales: episodios en Mendoza

En este contexto, las estadísticas de la DGE muestran que el fenómeno, si bien acotado, existe, y se da tanto en el Primario, como en el Secundario y requiere seguimiento:

En el nivel secundario, se activaron protocolos en seis oportunidades entre 2023 y 2025 por presencia de armas o réplicas.

4 casos: réplicas o aire comprimido

2 casos: armas de fuego

En Primaria se registraron 16 intervenciones por ingreso de armas, de las cuales 15 involucraron a varones y sólo en una a una niña.

Sobre estos datos que viene relevando la DGE, la Directora de Acompañamiento Escolar, Carina Ganam explicó a Diario UNO que todos los casos se encuadran inicialmente como “presencia de armas”, y luego la Policía determina si se trata de un arma real o una réplica, para luego hacer la depuración del dato.

El alerta actual de mensajes masivos en el país se da en un contexto donde ya hubo hechos concretos:

En 2025, en La Paz (Mendoza), una alumna ingresó con un arma 9 milímetros y efectuó disparos dentro de una escuela, sin víctimas fatales.

Pero el hecho reciente y más estremecedor fue en marzo de 2026, en San Cristóbal, Santa Fe, un estudiante de 15 años mató a un compañero con una escopeta dentro de su colegio.

Tiroteo y muerte en Escuela Mariano Moreno - San Cristóbal, Santa Fe Un joven de 15 años llevó una escopeta a su escuela en Santa Fe y mató a un compañero. Otros alumnos resultaron lesionados.

Estos antecedentes marcan un cambio de escenario: de episodios aislados a una problemática que empieza a tener correlato en hechos de extrema gravedad.

Las causas y el rol de la familia

Desde la DGE advierten que detrás de estos casos puede haber múltiples factores. Según explicó Ganam, en algunos se trata de problemáticas de salud mental, mientras que en otros, el arma forma parte del entorno cotidiano del estudiante y se encuentra naturalizada.

“Nos genera una señal de alerta. Son situaciones que hay que trabajar con la familia porque alteran el orden institucional y ponen en riesgo a toda la comunidad educativa”, sostuvo.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que existe un aumento general de las violencias a nivel social y que la escuela debe adaptarse a este nuevo contexto: “La institución no corre su responsabilidad, por eso actualizamos los protocolos frente a estas nuevas situaciones y salimos a dar respuesta”. Sin embargo, en la intervención, la familia es central.

Así lo recalcó el ministro de Educación, a través de su cuenta de X con un mensaje que se dio a conocer en otra provincia, por lo que no es un fenómeno únicamente de Mendoza.

"Diálogo en la familia. Protocolos claros. Prevención sostenida. Frente a un fenómeno global como este, reaccionar no alcanza. Hay que anticiparse. La escuela es clave, pero no puede sola. La respuesta tiene que ser colectiva: Estado, familias y sociedad. Cada uno asumiendo su parte".

Mensaje de Tadeo García Zalazar sobre la amenaza de los tiroteos

Una señal de época

La amenaza en Las Heras, más allá de su desenlace, vuelve a exponer un dato clave: muchas veces no se trata de hechos consumados, sino de advertencias, mensajes o simulaciones que igualmente generan miedo real. Nuestros niños y jóvenes aparecen otra vez queriendo decir algo.

El desafío, coinciden especialistas y autoridades, es no minimizar estos episodios. Porque aun cuando no se concreten, funcionan como indicadores de un clima social que empieza a filtrarse dentro de las escuelas.

"Tenemos que mirar los discursos del mundo adulto. Hoy se habla de guerras y de exterminación, como la salida de conflictos. Debemos reflexionar profundamente en la cultura que estamos viviendo", subrayó Ganam frente una dimensión más global, y de mirar el bosque- y que no sólo se quede con de la escuela -mirando sólo el árbol-.