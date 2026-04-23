Kerchner cruzó a Aroma por la deuda de Mendoza y aseguró que en 11 años se redujo a la mitad

Embed - El economista Nicolás Aroma y el senador Martín Kerchner se cruzaron por la deuda de Mendoza.

Desde lo conceptual, lo que marcó Aroma es que por atender a esa deuda en dólares se resintió la economía provincial.

Kerchner aseguró que la deuda de Mendoza se redujo el 51% en 11 años

En la vereda de enfrente, el senador radical y presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, que en aquella época no sólo analizó la deuda que dejaba Francisco Pérez, sino que luego se convirtió en ministro de Hacienda de la primera gestión de Alfredo Cornejo, apeló a un cuadro que mostró la evolución de la deuda de Mendoza.

"En el 2015 la deuda era de 1.484 millones de dólares, hoy está por debajo de los 700 millones de dólares, es decir bajó el 51%. Eso en stock, es el total de lo que deben todos los mendocinos", aseguró Kerchner.

deuda publica de Mendoza

Y para graficar si el actual stock de deuda tiene o no peso en la economía mendocina, Kerchner la comparó con el Producto Bruto Geográfico.

"En aquel momento (sigue aludiendo a fines del 2015 que fue cuando asumió la gestión radical) la deuda representaba el 7,5% del PBG, es decir Mendoza debía el 7,5% de todo lo que producía, hoy está en 4,4%, es decir bajó el 41% en término de la economía".

deuda publica comparada con el PBG

El senador radical recordó que la gestión de Francisco "Paco" Pérez le dejó al Estado mendocino "una deuda de 380 millones de dólares flotante, para que se entienda es deuda pinche, es decir no pagar proveedores, no pagar sueldos, ni a proveedores de la salud. Hoy esos 380 millones de dólares hoy son 80 millones".

Y remarcó: "Acá no se usó la deuda para pagar sueldos, se usó para hace obras y mejorar la infraestructura".