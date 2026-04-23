Cornejo resaltó que "sin seguridad jurídica no hay orden económico ni progreso posible"

magistrados funcionarios cornejo Participantes del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (Fofecma) que se desarrolla en Ciudad. Foto: Prensa de Gobierno

La justicia como "soporte invisible" de la economía

El discurso de Cornejo no se limitó a lo protocolar. El mandatario vinculó de manera directa la labor de los Consejos de la Magistratura con la realidad económica de la región. Para el gobernador, los órganos encargados de elegir a los jueces son, en rigor, "arquitectos del Estado", ya que de su transparencia depende la estabilidad de las reglas de juego que atraen inversiones y garantizan el desarrollo.

"Sin seguridad jurídica no hay orden económico ni progreso posible. Un servicio de justicia eficiente supone para cualquier poder ejecutivo una infraestructura institucional básica sin la cual el desarrollo de una provincia se vuelve frágil o directamente inviable", sentenció Cornejo ante un auditorio colmado de juristas, académicos y funcionarios de alto rango.

En esa misma línea, definió a la justicia bien gestionada como un "soporte invisible" que permite que los acuerdos comerciales valgan y que los derechos ciudadanos se ejerzan plenamente.

También resaltó la inversión sostenida en infraestructura judicial, como el nuevo Polo Judicial en el Valle de Uco, desarrollado con recursos compartidos entre los poderes Ejecutivo y Judicial, una obra que busca descentralizar el servicio y acercarlo a los vecinos del interior provincial.

alfredo cornejo Alfredo Cornejo resaltó la inversión sostenida en infraestructura judicial. Foto: prensa de Gobierno

Ética preventiva y legitimidad: el desafío de los nuevos tiempos

La jornada también contó con la palabra de Edith Miriam Cristiano, presidenta del Foro, quien introdujo un concepto que resonó con fuerza en el recinto: la responsabilidad ética preventiva.

Según la magistrada, el rol de los consejos en tiempos de cambio debe ser el de garantes de una justicia que no solo sea técnica, sino humana, independiente y, sobre todo, legítima ante los ojos de una sociedad que desconfía de las instituciones.

Cristiano advirtió sobre la "erosión de la legitimidad" que sufren las instituciones cuando los comportamientos de sus miembros, aunque no sean estrictamente ilegales, se alejan de los estándares éticos esperados por la comunidad.

Por ello, instó a que los procesos de selección no sean solo una evaluación de conocimientos jurídicos, sino que contemplen una mirada integral sobre la conducta de los aspirantes y su compromiso con la diversidad y la inclusión.

jaliff rus garay En primera fila, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus (saco negro), junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y el presidente de la Corte, Dalmiro Garay. Foto: prensa de Gobierno

Presencia institucional de peso

La relevancia del encuentro quedó de manifiesto con la presencia de las máximas autoridades judiciales de la provincia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, el procurador general de Corte, Alejandro Gullé, y la magistrada María Teresa Day acompañaron la apertura. También se destacó la participación de Julio Gómez, presidente del Consejo de la Magistratura local, y del experimentado Juan Carlos Jaliff, hoy subsecretario de Justicia y representante del Ejecutivo en dicho órgano.

Gómez subrayó que los Consejos de la Magistratura son "órganos de integración imprescindibles" para asegurar las libertades y los derechos de los ciudadanos. Durante las mesas de debate que seguirán este viernes, se abordarán temas sensibles como el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión judicial y los procesos de enjuiciamiento de magistrados, consolidando a Mendoza como un faro de discusión institucional a nivel nacional.

Al cierre de su discurso, Cornejo reflexionó sobre la complejidad de gobernar en la actualidad, señalando que "la ciudadanía ya no observa a los poderes del Estado con deferencia automática, sino que los interpela y les exige resultados". Con estas jornadas, la provincia reafirma su intención de vincular la política pública con una gestión judicial que esté a la altura de esas demandas sociales.