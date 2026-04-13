La Justicia embargó el sueldo a un senador nacional de San Luis por una deuda millonaria

Fiel a su estilo, Bartolomé Abdala no se quedó callado y apuntó directamente contra la gestión del gobernador de San Luis, Claudio Poggi. El senador vinculó el embargo con la feroz interna que mantiene con el actual mandatario provincial.

"Esto es una clara operación y persecución política orquestada por Poggi. Usan el aparato del Estado para intentar disciplinar a quienes pensamos distinto", disparó Abdala en declaraciones que encendieron la polémica en las redes sociales.

Bartolomé Abdala - Debate Ley Bases - Paquete Fiscal Por deudas tributarias en la provincia de San Luis le embargaron el sueldo al senador Bartolomé Abdala.

El impacto político en San Luis

Desde el entorno del gobernador Poggi evitaron entrar en el cruce dialéctico, limitándose a señalar que "la ley es igual para todos" y que las deudas impositivas deben ser canceladas sin importar el cargo que ocupe el deudor.

Puntos clave del conflicto:

Origen: Deudas tributarias en la provincia de San Luis (impuestos inmobiliarios y otros gravámenes).

Deudas tributarias en la provincia de San Luis (impuestos inmobiliarios y otros gravámenes). Monto: Cifras millonarias que el fisco reclama hace meses.

Cifras millonarias que el fisco reclama hace meses. Procedimiento: El Senado de la Nación deberá actuar como agente de retención del sueldo del legislador.

Este revés judicial debilita la posición de Abdala en el Congreso, en un momento donde la lupa de la opinión pública está más puesta que nunca sobre los privilegios y las finanzas de los funcionarios públicos.