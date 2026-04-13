La Justicia embargó el sueldo a un senador nacional de San Luis por una deuda millonaria

Un nuevo capítulo de tensión política y judicial sacude al Senado de la Nación. En las últimas horas, la Justicia de San Luis ordenó el embargo preventivo de los haberes del senador nacional Bartolomé Abdala, debido a una abultada deuda impositiva que el legislador mantiene con el fisco de su provincia natal.
La resolución obliga a la Tesorería del Senado a retener un porcentaje del sueldo del parlamentario hasta cubrir el monto adeudado, que según trascendió, sería millonario. La notificación ya ingresó formalmente a la Cámara Alta, lo que implica que el recorte se hará efectivo de manera inmediata sobre su dieta.
El fallo surge tras una demanda de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) de San Luis, que reclama el pago de impuestos adeudados desde hace varios periodos, los cuales no fueron regularizados pese a las instancias previas de intimación.
Fiel a su estilo, Bartolomé Abdala no se quedó callado y apuntó directamente contra la gestión del gobernador de San Luis, Claudio Poggi. El senador vinculó el embargo con la feroz interna que mantiene con el actual mandatario provincial.
"Esto es una clara operación y persecución política orquestada por Poggi. Usan el aparato del Estado para intentar disciplinar a quienes pensamos distinto", disparó Abdala en declaraciones que encendieron la polémica en las redes sociales.
El impacto político en San Luis
Desde el entorno del gobernador Poggi evitaron entrar en el cruce dialéctico, limitándose a señalar que "la ley es igual para todos" y que las deudas impositivas deben ser canceladas sin importar el cargo que ocupe el deudor.
Puntos clave del conflicto:
- Origen: Deudas tributarias en la provincia de San Luis (impuestos inmobiliarios y otros gravámenes).
- Monto: Cifras millonarias que el fisco reclama hace meses.
- Procedimiento: El Senado de la Nación deberá actuar como agente de retención del sueldo del legislador.
Este revés judicial debilita la posición de Abdala en el Congreso, en un momento donde la lupa de la opinión pública está más puesta que nunca sobre los privilegios y las finanzas de los funcionarios públicos.