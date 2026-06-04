A través de una columna de opinión en el prestigioso diario británico Financial Times, el presidente defendió la necesidad de un marco legal libre de restricciones previas para potenciar la experimentación. Trazó un paralelismo con el nacimiento del capitalismo moderno y aseguró que la tecnología "liberará de las limitaciones del intelecto".
Javier Milei defendió el avance de la inteligencia artificial en Argentina y habló de un marco legal libre
El presidente defendió el desarrollo de la inteligencia artificial y sostuvo que una regulación anticipada podría frenar la innovación en el país
El presidente Javier Milei planteó públicamente la necesidad de generar un régimen legal especial con el objetivo de impulsar la Inteligencia Artificial (IA) en la Argentina, remarcando su firme compromiso de mantener esta tecnología "sin regular". La postura fue expresada a través de una columna de opinión firmada por el propio mandatario en el periódico británico Financial Times, donde hizo hincapié en el valor estratégico de no imponer "una regulación prematura" que pueda frenar el avance de las innovaciones digitales.
El paralelismo histórico con la Revolución Industrial
Para fundamentar su visión sobre el futuro tecnológico, Milei recurrió a un paralelismo histórico y se remontó al año 1602, momento en que la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales introdujo el concepto de la responsabilidad limitada. Según la óptica del jefe de Estado argentino, aquel invento legal fue la pieza clave que permitió desplegar el verdadero potencial del capitalismo y sentar las bases para la Revolución Industrial.
Siguiendo esa misma línea argumental, el presidente proyectó el impacto que la tecnología de vanguardia tendrá en la sociedad global.
"Así como la Revolución Industrial nos liberó de las limitaciones del esfuerzo físico, la IA nos liberará de las limitaciones del intelecto, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos".
Libertad jurídica para la experimentación
En el cierre de su artículo, el libertario insistió en que las regulaciones tempranas suelen ahogar los ecosistemas de inversión y desarrollo en sus etapas más críticas.
Por este motivo, abogó por aplicar a la tecnología las mismas reglas de juego que sirvieron para construir los mercados occidentales modernos.
"Las empresas que utilizan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, requieren el mismo marco legal que ha sustentado el capitalismo durante más de cuatro siglos: un marco propicio para el desarrollo y la experimentación", concluyó Javier Milei.