Javier Milei defendió el avance de la inteligencia artificial en Argentina y habló de un marco legal libre

Siguiendo esa misma línea argumental, el presidente proyectó el impacto que la tecnología de vanguardia tendrá en la sociedad global.

"Así como la Revolución Industrial nos liberó de las limitaciones del esfuerzo físico, la IA nos liberará de las limitaciones del intelecto, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos".

Milei en el Latin American Forum habla de la inteligencia artificial Milei habló sobre inteligencia artificial durante el Latin American Forum

Libertad jurídica para la experimentación

En el cierre de su artículo, el libertario insistió en que las regulaciones tempranas suelen ahogar los ecosistemas de inversión y desarrollo en sus etapas más críticas.

Por este motivo, abogó por aplicar a la tecnología las mismas reglas de juego que sirvieron para construir los mercados occidentales modernos.

"Las empresas que utilizan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, requieren el mismo marco legal que ha sustentado el capitalismo durante más de cuatro siglos: un marco propicio para el desarrollo y la experimentación", concluyó Javier Milei.