Casino de Las Vegas reclama una millonaria deuda a cuatro ex futbolistas argentinos

Los nombres que figuran en los expedientes son: Norberto Ortega Sánchez, Sergio "La Bruja" Berti, Sergio "Ratón" Zárate y José "Turu" Flores, mientras que también estaría relacionado con las acusaciones el periodista deportivo Enrique "Quique" Felman.

La suma total exigida por el casino asciende a la sorprendente cifra de 2,6 millones de dólares. El incumplimiento de estos pagos podría derivar en embargos de bienes en territorio estadounidense y, en casos extremos, abriría la posibilidad de detenciones si los involucrados regresan a suelo norteamericano.

El detalle de las deudas por jugador:

Sergio "Ratón" Zárate: se le reclama el monto más alto, 1 millón de dólares, por cuatro instrumentos de crédito de 250.000 dólares cada uno emitidos en marzo de 2025.

Norberto Ortega Sánchez: el reclamo asciende a 625.000 dólares, derivado de dos créditos otorgados en febrero de 2025.

Sergio "La Bruja" Berti: el casino exige el pago de 500.000 dólares por dos instrumentos emitidos en abril de 2025.

José "Turu" Flores: se le reclaman 500.000 dólares por un crédito único de abril de 2025.

En todos los casos, el casino solicita además el pago de intereses, honorarios legales y daños estatutarios. Los ex jugadores cuentan con un plazo de 21 días para responder formalmente tras la notificación, antes de que se dicte una sentencia por rebeldía.

Quique Felman Quique Felman también tuvo problemas como los que enfrentan los ex jugadores en Las Vegas.

Las Vegas: el vínculo con el caso de "Quique" Felman y Maximiliano Palermo

Esta ofensiva legal es una profundización de la estrategia que llevó a la detención del periodista deportivo Enrique "Quique" Felman en Miami el pasado febrero. Felman permaneció 13 días detenido por una deuda impaga de 300.000 dólares con el mismo casino, recuperando su libertad tras cancelarla.

El denominador común en estos casos es Maximiliano Palermo, un representante de jugadores de casino que actuaba como intermediario. Según testimonios, Palermo organizaba los viajes, pagaba viáticos y otorgaba bonos promocionales.

Quique Felman, detalló: "Para promocionar el casino y hacer ganancias, (Palermo) llevaba 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta y nos dejó la deuda; yo fui víctima".

Actualmente, el entorno de Palermo también está bajo la lupa de la justicia federal estadounidense por presuntas maniobras de lavado internacional de dinero que habrían permitido mover dólares fuera de Argentina durante los años del cepo cambiario, utilizando el casino de Las Vegas como vía de blanqueo.