Chile está de fiesta: el Real Madrid jugará en Valparaíso para definir un título Sub 20 internacional

Chile está de fiesta: Santiago Wanderers frente a un partido histórico

La historia recordará que los Porteños lograron lo que nadie en Chile había podido conseguir: salir campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en una definición para el infarto.

Aunque el equipo brasileño sostuvo la mínima ventaja durante todo el partido, Sebastián Vargas - jugador del Santiago Wanderers - lo empató en el minuto 90, desatando la euforia de los chilenos. De esta manera el marcador se selló con el 1 a 1 y la definición se decidió desde el punto de penal.

Allí el Decano se impuso por 5 a 4. El título llegó con un desempeño de los juveniles que sorprendió a todos ya que no perdieron en ningún partido en todo el certamen. Fue así que el equipo que nació en el corazón de Valparaíso se quedó con La Gloria Eterna en la Copa Libertadores Sub 20.

Santiago Wanderers Chile logró gracias al Cata un título histórico.

De España a Chile, sin escalas

Luego que Santiago Wanderers gritara "campeón", el Real Madrid debía disputar la final de la UEFA Youth League (equivalente a la Champions League, pero de las categorías juveniles). El conjunto español empató 1 a 1 con Brujas y desde la definición desde los 12 pasos se impuso por 4 a 2 gracias a que el arquero madridista, Javi Navarro, atajó dos penales.

Real Madrid - Campeón UEFA Youth League El Real Madrid deberá viajar a Chile para disputar un título internacional.

El Merengue Sub 19 cuenta con los servicios del Carlos Diez, mediocampista nacido en España, pero con nacionalidad argentina y que está en la órbita de los captadores de la AFA.

Carlos Diez - Real Madrid Carlos Diez: el capitán del Real Madrid que puede jugar con la Selección argentina disputará la final en Chile.

Con Santiago Wanderers como campeones de la Copa Libertadores Sub 20 y al Real Madrid consiguiendo lo propio en la UEFA Youth League, ahora deberán enfrentarse en una final sin precedentes: chilenos y españoles deberán disputar la Copa Intercontinental Sub-20.

Estadio Elías Figueroa El estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, Chile, tiene una capacidad de 25.568 espectadores.

Chile deberá albergar el título intercontinental

Desde 2022 los partidos entre el campeón sudamericano y el europeo se han disputado en América del Sur, por lo que se espera que en esta ocasión la situación se repita. El dirigente del Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, fue tajante: "Vamos a jugar en Playa Ancha. Como sea".

Es así que el partido debería disputar en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, cancha que recibió el nombre del defensor - considerado por muchos - como el mejor futbolista chileno del siglo XX.

El dirigente del Cata también puso el grito en el cielo al enterarse de que la recaudación se destinará íntegramente a la Conmebol y a la UEFA. Por eso, solicitará que las organizaciones revisen ese régimen para que Santiago Wanderers, además de ser protagonista de un partido histórico, pueda fortalecer las arcas del club.