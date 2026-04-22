Chile está de fiesta: el Real Madrid jugará en Valparaíso para definir un título Sub 20 internacional

Santiago Wanderers se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub 20, convirtiéndose en el primer equipo de Chile de la categoría en alcanzar semejante logro. Así, entró en una historia que aún tendrá varios capítulos de gran relevancia, ya que por delante afrontará un desafío que puede agigantar todavía más lo conseguido.
Es que, paralelamente, el Real Madrid hizo lo propio en la UEGA Youth League, que equivale a la Champions League pero de las categorías juveniles, por lo que abre la puerta a un partido sin precedentes que debería disputarse en Valparíso.
Chile está de fiesta: Santiago Wanderers frente a un partido histórico
La historia recordará que los Porteños lograron lo que nadie en Chile había podido conseguir: salir campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en una definición para el infarto.
Aunque el equipo brasileño sostuvo la mínima ventaja durante todo el partido, Sebastián Vargas - jugador del Santiago Wanderers - lo empató en el minuto 90, desatando la euforia de los chilenos. De esta manera el marcador se selló con el 1 a 1 y la definición se decidió desde el punto de penal.
Allí el Decano se impuso por 5 a 4. El título llegó con un desempeño de los juveniles que sorprendió a todos ya que no perdieron en ningún partido en todo el certamen. Fue así que el equipo que nació en el corazón de Valparaíso se quedó con La Gloria Eterna en la Copa Libertadores Sub 20.
De España a Chile, sin escalas
Luego que Santiago Wanderers gritara "campeón", el Real Madrid debía disputar la final de la UEFA Youth League (equivalente a la Champions League, pero de las categorías juveniles). El conjunto español empató 1 a 1 con Brujas y desde la definición desde los 12 pasos se impuso por 4 a 2 gracias a que el arquero madridista, Javi Navarro, atajó dos penales.
El Merengue Sub 19 cuenta con los servicios del Carlos Diez, mediocampista nacido en España, pero con nacionalidad argentina y que está en la órbita de los captadores de la AFA.
Con Santiago Wanderers como campeones de la Copa Libertadores Sub 20 y al Real Madrid consiguiendo lo propio en la UEFA Youth League, ahora deberán enfrentarse en una final sin precedentes: chilenos y españoles deberán disputar la Copa Intercontinental Sub-20.
Chile deberá albergar el título intercontinental
Desde 2022 los partidos entre el campeón sudamericano y el europeo se han disputado en América del Sur, por lo que se espera que en esta ocasión la situación se repita. El dirigente del Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, fue tajante: "Vamos a jugar en Playa Ancha. Como sea".
Es así que el partido debería disputar en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, cancha que recibió el nombre del defensor - considerado por muchos - como el mejor futbolista chileno del siglo XX.
El dirigente del Cata también puso el grito en el cielo al enterarse de que la recaudación se destinará íntegramente a la Conmebol y a la UEFA. Por eso, solicitará que las organizaciones revisen ese régimen para que Santiago Wanderers, además de ser protagonista de un partido histórico, pueda fortalecer las arcas del club.