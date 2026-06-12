Bombazo en Boca: Ander Herrera rescindió su contrato y se despidió con un emotivo video

El emotivo adiós de Ander Herrera en la Bombonera

Ander Herrera se despidió de los hinchas a través de un video publicado por el club en sus canales oficiales de comunicación, el cual estuvo grabado en medio de la Bombonera.

Visiblemente emocionado, con los ojos rojos y vistiendo la campera del club, el español manifestó: "Hola, Bosteros. Estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida".

"Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. Uno de los sueños que he tenido en mi carrera, haber podido representar a este club. Poder usar estos colores", añadió Ander Herrera en su discurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2065504812423123237&partner=&hide_thread=false Uno de los nuestros. Para toda la vida. pic.twitter.com/IoSpkmQdRX — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 12, 2026

Más de Ander Herrera en su despedida

Sobre el presidente de Boca y el cuerpo técnico que está a punto de llegar, expresó: "También agradecer a los dirigentes por supuesto que me dieron la oportunidad de jugar en este club, a Román en particular. Desearle lo mejor al nuevo cuerpo técnico, desearles muchísimos éxitos, será el éxito de todos nosotros y de todos los que queremos a este club".

A pesar de haber sufrido siete lesiones que le impidieron completar los 90 minutos en los 29 partidos que disputó, Herrera destacó el lado humano de su paso por Argentina: "Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble. He tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida".

Para cerrar, el español dejó en claro que su lazo con la institución y el país será eterno, remarcando un importante hito familiar: "Espero venir seguido a la Bombonera, a la Argentina. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesiten ahí voy a estar. También me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestras vidas. Gracias por todo y aguante Boca".