Gimnasia y Esgrima continúa con su pretemporada: tiene dos amistosos confirmados

En el Lobo todavía no hay incorporaciones de cara al Torneo Clausura

Hasta el momento Gimnasia y Esgrima no ha realizado incorporaciones, y se mantiene la base que finalizó jugando el Torneo Apertura. A algunos jugadores ya se los informó que no serán tenidos en cuenta. Ellos son son Nicolás Ferreyra, Juan Pablo Álvarez, Tobías Cervera, Tomás Ortiz, Nicolás Linares y Tomás O'Connor.

Seguramente en los próximos días habrá un panorama más claro con respecto a los refuerzos, la idea es sumar jugadores en todos los puestos. El presidente mensana, Fernando Porretta, junto a los dirigentes y al director deportivo Joaquín Sastre, están trabajando para cumplir los pedidos del entrenador Darío Franco.

Cuándo será el debut de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

El Lobo volverá a jugar oficialmente tras el Mundial cuando comience el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Tendrá su estreno en la segunda parte del 2026 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha del certamen del segundo semestre.

El partido se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, en día y hora a confirmar (sería domingo 26 de julio).

Gimnasia y Esgrima se ubica en el puesto 22 de la tabla anual con 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y siete derrotas en 16 encuentros disputados en el Torneo Apertura.