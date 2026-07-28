La polémica jugada del Mundial que benefició a la Selección argentina y le permitió clasificar a semifinales

No obstante, luego fue llamado por el VAR y João Pinheiro decidió eliminar la tarjeta amarilla y finalmente expulsó al centro delantero suizo, quien se mostró indignado por la decisión tomada por el colegiado portugués.

Finalmente, con un jugador de más, la Albiceleste se impuso por 3 a 1 en el tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Por su lado, para el conjunto europeo había empatado Dan Ndoye.

La Selección argentina logró romper la paridad tras la expulsión.

Cómo se debe aplicar realmente la regla

La IFAB realizó un comunicado que permitió terminar con el debate que se abre en torno a esa jugada y a la participación del VAR: "Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse".

De esta manera de manera indirecta la IFAB dio a conocer que el delantero suizo fue injustamente expulsado contra la Selección argentina, por lo que sin querer de alguna manera benefició al combinado nacional.

Gracias a esta aclaración, los árbitros ya no tendrán dudas al momento de aplicar la regla y, en consecuencia, evitarán beneficiar a un equipo por una interpretación incorrecta de esta situación en particular.