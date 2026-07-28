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Revisión VAR

La polémica jugada del Mundial que benefició a la Selección argentina y le permitió clasificar a semifinales

La IFAB, organismo que establence las reglas del fútbol, detalló cómo funciona el protocolo del VAR en una jugada que benefició a la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina logró sacar ventaja luego de la expulsión del delantero europeo.

La Selección argentina logró sacar ventaja luego de la expulsión del delantero europeo.

Desde el Mundial de Qatar 2022 la Selección argentina es duramente criticada por hinchas de otros países que la acusan de recibir ayudas arbitrales y de la FIFA para que Lionel Messi pudiera conquistar la Copa del Mundo. Esa narrativa se repitió durante el Mundial 2026, donde el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó nuevamente bajo la lupa.

Para colmo, más allá de esas suspicacias que incomodan, ahora la IFAB - organismo mundial que crea, decide y modifica las Reglas de Juego del fútbol - admitió un error que benefició categoricamente al combinado nacional.

Embolo vio la tarjeta roja en el partido contra la Selecci&oacute;n argentina.

Embolo vio la tarjeta roja en el partido contra la Selección argentina.

La IFAB revisó una regla que en el Mundial benefició a la Selección argentina

El resultado parcial estaba 1 a 1 entre la Selección argentina y Suiza en el partido disputado en Kansas City y correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 cuando Embolo cayó en el verde césped y el árbitro sancionó falta mientras que le sacó el cartón amarillo a Leandro Paredes.

No obstante, luego fue llamado por el VAR y João Pinheiro decidió eliminar la tarjeta amarilla y finalmente expulsó al centro delantero suizo, quien se mostró indignado por la decisión tomada por el colegiado portugués.

Finalmente, con un jugador de más, la Albiceleste se impuso por 3 a 1 en el tiempo extra con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Por su lado, para el conjunto europeo había empatado Dan Ndoye.

La Selecci&oacute;n argentina logr&oacute; romper la paridad tras la expulsi&oacute;n.

La Selección argentina logró romper la paridad tras la expulsión.

Cómo se debe aplicar realmente la regla

La IFAB realizó un comunicado que permitió terminar con el debate que se abre en torno a esa jugada y a la participación del VAR: "Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse".

De esta manera de manera indirecta la IFAB dio a conocer que el delantero suizo fue injustamente expulsado contra la Selección argentina, por lo que sin querer de alguna manera benefició al combinado nacional.

Gracias a esta aclaración, los árbitros ya no tendrán dudas al momento de aplicar la regla y, en consecuencia, evitarán beneficiar a un equipo por una interpretación incorrecta de esta situación en particular.

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