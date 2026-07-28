Todos los detalles de la joya que incorporará River que promete hacerse dueño del mediocampo

Se trata de un mediocampista que puede jugar por el centro y que también está acostumbrado a jugar más pegado a las bandas; en Vélez convirtió 3 goles en 36 partidos y fue parte del plantel que ganó dos títulos: la Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025. En la Sub20 quedó segundo disputando 7 partidos y hasta utilizó la cinta de capitán.

El Millonario se hará acreedor del 70% del pase de Tobías Andrada a cambio de 6 millones de dólares, además que podrá comprar otro 20% por 2.5 millones si se dan ciertos objetivos: que juegue un alto porcentaje de partidos y que River se consagre campeón.

Tobías Andrada llegó a River con proyección para continuar su proceso en la Selección argentina.

Será el séptimo refuerzo de River en el mercado de pases

Eduardo Coudet tomó dos decisones tajantes de cara al mercado de pases: separar del plantel a 15 jugadores que dejaron de ser parte del proyecto y que se entrenan en el predio de Cantilo, cerca del estadio Monumental y, por otro lado, ocupar esos vacíos incorporando jugadores importantes.

De esta manera, estos son los jugadores separados:

3 defensores: Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Matías Viña.

5 mediocampistas: Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Santiago Lencina.

3 delanteros: Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Alexander Woiski.

Ya se fueron:

1 arquero: Franco Armani (Atlético Nacional - Colombia).

1 defensor: Paulo Díaz (Atlanta United - Estados Unidos).

2 mediocampistas: Maximiliano Meza (Independiente de Avellaneda) y Juanfer Quintero (con el pase en su poder).

Los 7 refuerzos que llegaron a River: