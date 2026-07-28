Inicio Ovación Fútbol River Plate
Se viene el séptimo

Todos los detalles de la joya que incorporará River que promete hacerse dueño del mediocampo

Tras la decisión de Vélez de transferir a una de sus promesas a futuro, el River de Eduardo Coudet concretó la llegada de su séptimo refuerzo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River suma una joya de 19 años.

River suma una joya de 19 años.

Eduardo Coudet tuvo un inicio de semestre para el olvido: River cayó por 3 a 0 frente a Aldosivi por Copa Argentina y 1 a 0 en su debut en el Torneo Clausura frente a Barracas en el Monumental. Quizás eso provocó que la dirigencia pisara el acelerador para asegurarse su séptimo refuerzo.

Fue así que surgió el nombre de Tobías Andrada, mediocampista de 19 años que juega en Vélez y que se forjó como una de las jóvenes promesas que tiene el fútbol argentino y que, además, disputó la Copa del Mundo Sub20 defendiendo los colores de la Albiceleste.

El mediocampista llega a River con dos t&iacute;tulos conseguidos en V&eacute;lez.

El mediocampista llega a River con dos títulos conseguidos en Vélez.

Todos los detalles de la nueva joya de River

Los dirigentes de River y Vélez se reunieron para concretar la llegada del juvenil al conjunto de Núñez, aunque no se dará de forma inminente. Todo parece indicar que Andrada se despedirá del equipo de Liniers luego de visitar a Talleres por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Se trata de un mediocampista que puede jugar por el centro y que también está acostumbrado a jugar más pegado a las bandas; en Vélez convirtió 3 goles en 36 partidos y fue parte del plantel que ganó dos títulos: la Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025. En la Sub20 quedó segundo disputando 7 partidos y hasta utilizó la cinta de capitán.

El Millonario se hará acreedor del 70% del pase de Tobías Andrada a cambio de 6 millones de dólares, además que podrá comprar otro 20% por 2.5 millones si se dan ciertos objetivos: que juegue un alto porcentaje de partidos y que River se consagre campeón.

Tob&iacute;as Andrada lleg&oacute; a River con proyecci&oacute;n para continuar su proceso en la Selecci&oacute;n argentina.

Tobías Andrada llegó a River con proyección para continuar su proceso en la Selección argentina.

Será el séptimo refuerzo de River en el mercado de pases

Eduardo Coudet tomó dos decisones tajantes de cara al mercado de pases: separar del plantel a 15 jugadores que dejaron de ser parte del proyecto y que se entrenan en el predio de Cantilo, cerca del estadio Monumental y, por otro lado, ocupar esos vacíos incorporando jugadores importantes.

De esta manera, estos son los jugadores separados:

  • 3 defensores: Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Matías Viña.
  • 5 mediocampistas: Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Kendry Páez y Santiago Lencina.
  • 3 delanteros: Maximiliano Salas, Ian Subiabre y Alexander Woiski.

Ya se fueron:

  • 1 arquero: Franco Armani (Atlético Nacional - Colombia).
  • 1 defensor: Paulo Díaz (Atlanta United - Estados Unidos).
  • 2 mediocampistas: Maximiliano Meza (Independiente de Avellaneda) y Juanfer Quintero (con el pase en su poder).

Los 7 refuerzos que llegaron a River:

  • 2 defensores Nicolás Otamendi y Giovanni González.
  • 1 mediocampista: Mauro Arambarri.
  • 3 delanteros: Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Ángel Correa.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas