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En medio del caos de River, sonrie Coudet: la buena noticia que recibió el DT

Pese a tener que cumplir todavía con una fecha de suspensión, Eduardo Coudet podrá estar en el banco de suplantes en la visita de River a Gimnasia en La Plata

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Eduardo Coudet estará en el banco de River en su visita a Gimnasia (LP).

Eduardo Coudet estará en el banco de River en su visita a Gimnasia (LP).

En medio de una tormenta futbolística y tras dos derrotas consecutivas, River recibió un guiño de la AFA. El Tribunal de Disciplina dio por cumplida la sanción de Eduardo Coudet, por lo que el entrenador estará habilitado para dirigir este miércoles frente a Gimnasia en La Plata, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

La resolución se oficializó a través del Boletín oficial número 6923 bis publicado este lunes por la noche. De esta manera, el Chacho dejó atrás el castigo impuesto tras el escandaloso cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez en la final del Apertura contra Belgrano y volverá a sentarse en el banco de suplentes del Millonario.

En la final ante Belgrano, Eduardo Coudet insult&oacute; al &aacute;rbitro y recibi&oacute; la sanci&oacute;n de dos fechas.

En la final ante Belgrano, Eduardo Coudet insultó al árbitro y recibió la sanción de dos fechas.

Coudet cumplió y dirigirá a River ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Coudet había sido sancionado tras la definición del Torneo Apertura disputada en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Sobre el final de aquel encuentro encaró a Yael Falcón Pérez por la polémica mano de Lautaro Rivero dentro del área, sancionada como penal a través del VAR. Este significó el 2-2 parcial de Belgrano, el cual inició la remontada del Pirata para consagrarse campeón.

Tras la finalización del partido, ingresó al verde césped para decirle "sos un hijo de p..., nos cagaste". Como consecuencia, el Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de suspensión bajo el Artículo 13 1. c) del Código Disciplinario, sin la posibilidad de abonar una multa para achicar la pena.

El bolet&iacute;n del Tribunal de Disciplina.

El boletín del Tribunal de Disciplina.

Sin embargo, aplicando el Artículo 25 del Código Disciplinario, la AFA dio por cumplido el castigo. Durante la primera fecha del Torneo Clausura, en la derrota 1-0 ante Barracas Central en el Monumental, Ariel Broggi (uno de sus ayudantes de campo) se hizo cargo del equipo en la cancha, mientras se mantenía en contacto directo con el Chacho a través de Damián Musto.

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