En medio del caos de River, sonrie Coudet: la buena noticia que recibió el DT

Tras la finalización del partido, ingresó al verde césped para decirle "sos un hijo de p..., nos cagaste". Como consecuencia, el Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas de suspensión bajo el Artículo 13 1. c) del Código Disciplinario, sin la posibilidad de abonar una multa para achicar la pena.
El boletín del Tribunal de Disciplina.
Sin embargo, aplicando el Artículo 25 del Código Disciplinario, la AFA dio por cumplido el castigo. Durante la primera fecha del Torneo Clausura, en la derrota 1-0 ante Barracas Central en el Monumental, Ariel Broggi (uno de sus ayudantes de campo) se hizo cargo del equipo en la cancha, mientras se mantenía en contacto directo con el Chacho a través de Damián Musto.