En medio del caos de River, sonrie Coudet: la buena noticia que recibió el DT

La resolución se oficializó a través del Boletín oficial número 6923 bis publicado este lunes por la noche. De esta manera, el Chacho dejó atrás el castigo impuesto tras el escandaloso cruce con el árbitro Yael Falcón Pérez en la final del Apertura contra Belgrano y volverá a sentarse en el banco de suplentes del Millonario.

En la final ante Belgrano, Eduardo Coudet insultó al árbitro y recibió la sanción de dos fechas.

Coudet cumplió y dirigirá a River ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Coudet había sido sancionado tras la definición del Torneo Apertura disputada en el estadio Mario Kempes de Córdoba. Sobre el final de aquel encuentro encaró a Yael Falcón Pérez por la polémica mano de Lautaro Rivero dentro del área, sancionada como penal a través del VAR. Este significó el 2-2 parcial de Belgrano, el cual inició la remontada del Pirata para consagrarse campeón.