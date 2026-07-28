Día Mundial contra las Hepatitis: cómo actuar a tiempo para salvar vidas

Existen distintos tipos de hepatitis viral (A, B, C, D y E), con formas de transmisión, evolución y tratamientos diferentes. Canva

Mientras algunas producen cuadros agudos que suelen resolverse completamente, otras pueden evolucionar de forma silenciosa durante muchos años y ocasionar complicaciones como cirrosis o cáncer de hígado si no son diagnosticadas y tratadas oportunamente.

Uno de los principales desafíos es que muchas personas pueden convivir con hepatitis, especialmente hepatitis B o C, sin presentar síntomas durante un largo período.

Cuando aparecen manifestaciones clínicas, estas pueden incluir cansancio intenso, fiebre, náuseas o vómitos, pérdida del apetito, dolor abdominal (especialmente del lado derecho), orina oscura, materia fecal clara, coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia). Estos síntomas requieren una evaluación médica para establecer el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta para prevenir la hepatitis?

La prevención depende del tipo de hepatitis, pero existen medidas que reducen significativamente el riesgo de infección:

Mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación, especialmente contra hepatitis A y B.

Realizar una correcta higiene de manos.

Consumir agua potable y alimentos seguros.

Utilizar preservativo en las relaciones sexuales.

Evitar compartir elementos cortopunzantes como agujas, máquinas de afeitar o cepillos de dientes.

Asegurarse de que los procedimientos médicos, odontológicos, estéticos o de tatuajes se realicen con material estéril.

Ante cualquier duda, se aconseja realizar una consulta médica con un profesional. Canva

En el caso de las hepatitis B y C, muchas personas desconocen que están infectadas. Por eso, cuando existen factores de riesgo o indicación médica, realizar un análisis de sangre puede permitir un diagnóstico precoz y el inicio oportuno del tratamiento.

La Dra. Liliana Rolón recomienda realizar una consulta con un profesional de la salud en caso de presenciar síntomas compatibles con hepatitis, si se tuvo contacto con una persona diagnosticada o si existió una situación de exposición de riesgo. La consulta temprana permite orientar los estudios necesarios y definir las medidas más adecuadas para cada situación.